Москва, 8 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В России выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от шести до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Приём заявлений на эту выплату начнётся с 15 июля, а выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Котякова, для этих целей из федерального бюджета будет выделено 204 млрд рублей. Планируется, что мера поддержки охватит более 20 млн детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил правительству реализовать до 1 августа меры по ежемесячным выплатам детям от трёх до семи лет.

В перечне поручений говорится, что правительству РФ нужно обеспечить реализацию мер по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет включительно по мониторингу «региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты».

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