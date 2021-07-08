Чебоксары, 8 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах по итогам прокурорской проверки пляжа «Центральный» выявлен ряд нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ИА REGNUM На Волге в Чебоксарах

В ведомстве констатируют, что с начала купального сезона большинство несчастных случаев произошло в правой части пляжа «Центральный». В релизе отмечается, что обследование дна акватории в этой части показало, что за пределами буйков есть «особенный рельеф, связанный с резким перепадом глубины», но информация об этом при акватории пляжа с указанием глубин и опасных участков отсутствует.

Также выявлено, что на спасательном посту нет противопожарного щита с первичными средствами пожаротушения.

Кроме того, проверкой выявлены нарушения в работе МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». В частности, по данным ведомства, на центральном пляже спасательное оборудование (маски, трубки) находились в упаковке, либо были завалены одеждой, что «не позволяет быстро применить его в экстренной ситуации».

«Изучение книги несчастных случаев пляжа показало, что в ней зафиксированы не все случаи травматизма и гибели людей на территории водного объекта», — говорится в сообщении ведомства.

В адрес учреждений внесены представления. Проверка пляжа продолжается.

По данным ГКЧС Чувашии, в республике оборудованы 12 пляжей и 136 специально оборудованных мест для купания. С начала сезона утонули 20 человек, том числе трое детей. Большинство погибших купались в необорудованных местах.