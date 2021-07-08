Варшава, , 08:39 — REGNUM Представители агентства внутренней безопасности Польши задержали Михала Новицкого, подозреваемого в «пропаганде коммунизма». Задержанный является сыном депутата польского Сейма Ванды Новицкой. Об этом в эфире телеканала Tvp.info сообщил официальный координатор польских спецслужб Станислав Жарин.

По словам Жарина, у спецслужб есть основания полагать, что задержанный мог вести анонимный блог сразу в нескольких социальных сетях, продвигающий ценности запрещенной в Польше коммунистической идеологии.

«Подозреваемый мог популяризировать коммунистическую систему, призывать к тоталитарным практикам и методам работы, построению коммунистического государства в Польше и революции. В своих обращениях он также мог заявлять о необходимости разрушения памятников польским солдатам, а также нападению на священников и предпринимателей», — сказал Станислав Жарин.

Задержанный находится под стражей. Ему могут быть выставлены обвинения в пропаганде тоталитарного режима и призывах к незаконным действиям экстремистского характера.