Москва, 8 июля 2021, 08:45 — REGNUM Итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду, что Евросоюз прекратит вводить антироссийские санкции и возобновит содержательный диалог с РФ. Об этом дипломат заявил 8 июля в интервью «Известиям».
Терраччано прокомментировал возможность проработки новых санкций в отношении России. Главы государств и правительств Евросоюза недавно поручили это внешнеполитической службе объединения.
«Я надеюсь, что новых санкций не будет. Речь идет пока что о гипотезах, которые прорабатываются Еврокомиссией, но никаких решений не принято», — сказал посол Италии.
По его словам, такие гипотезы могут начать рассматривать в случае, если в отношениях России и ЕС произойдут какие-то новые кризисные эпизоды. Сам Терраччано надеется, что между ЕС и Россией может возобновиться содержательный диалог.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие месяцы вместе с Еврокомиссией будет готовить варианты новых санкций в отношении России.
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