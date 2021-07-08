Москва, , 08:45 — REGNUM Итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду, что Евросоюз прекратит вводить антироссийские санкции и возобновит содержательный диалог с РФ. Об этом дипломат заявил 8 июля в интервью «Известиям».

Терраччано прокомментировал возможность проработки новых санкций в отношении России. Главы государств и правительств Евросоюза недавно поручили это внешнеполитической службе объединения.

«Я надеюсь, что новых санкций не будет. Речь идет пока что о гипотезах, которые прорабатываются Еврокомиссией, но никаких решений не принято», — сказал посол Италии.

По его словам, такие гипотезы могут начать рассматривать в случае, если в отношениях России и ЕС произойдут какие-то новые кризисные эпизоды. Сам Терраччано надеется, что между ЕС и Россией может возобновиться содержательный диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие месяцы вместе с Еврокомиссией будет готовить варианты новых санкций в отношении России.

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