Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Вашингтон поддерживает демократическое правление и безопасность в Гаити. Об этом в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра этой страны Клодом Жозефом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Он выразил соболезнования семье и близким президента Жовенеля Моиза и народу Гаити в связи со смертью главы государства в результате нападения неизвестных на его резиденцию.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил продолжающуюся приверженность США сотрудничеству с правительством Гаити в поддержке жителей страны, демократического правления, мира и безопасности», — отметили в пресс-служба Госдепа США.

Добавим, что в ходе беседе с госсекретарём США исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф пообещал, что всеобщие выборы в Гаити, назначенные на 26 сентября, пройдут по утвержденному графику. Он также заявил о намерении наладить диалог с оппозицией и другими политическими силами республики.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. Также была ранена его супруга, которая позднее скончалась в больнице.

Полиция ликвидировала четырёх наемников, которые были причастны к убийству президента Моиза, и ещё двое были задержаны.