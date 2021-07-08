Джакарта, 8 июля 2021, 08:35 — REGNUM Правительство Индонезии открыто для получения помощи от дружественных стран, чтобы преодолеть рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
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Австралия внесет свой вклад в борьбу с коронавирусом в Индонезии. Власти приняли решение отправить медицинское оборудование и 2,5 млн доз вакцины AstraZeneca в Индонезию.
США отправят в Индонезию четыре миллиона доз вакцины Moderna против коронавируса.
Великобритания выразила готовность отправить вакцины от коронавируса в Индонезию. Количество и сроки поставки вакцины обсуждаются.
Япония отправила в Индонезию 998 400 доз вакцины AstraZeneca.
Как сообщало ИА REGNUM, более десяти стран предложили Индонезии помощь для преодоления всплеска случаев заражения коронавирусом.
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