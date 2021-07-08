Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы двустороннего сотрудничества между странами и вывод американского контингента из Афганистана. Разговор состоялся по телефону, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби на сайте этого американского ведомства.

Кирби отметил, что Остин и Акар подтвердили важность обеспечения безопасности в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Министры согласились снова выступить по этой теме в ближайшем будущем.

В заявлении также отмечена важность сотрудничества Вашингтона и Анкары в оборонной сфере. Кирби выразил благодарность Акару за поддержание постоянного контакта.

Ранее американские военные заявили, что вывод сил из Афганистана завершён на 90%, вывезено около 17 тыс. единиц различного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РоссииСергей Лавров заявил, что США фактически признали провал своей миссии в Афганистане.

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