Ульяновск, 8 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод обнародовал фотографии автодома с подъёмной крышей на базе малотоннажного грузовика «Профи». Снимки с кемпером размещены на официальной странице компании в социальной сети Instagram.

УАЗ Автодом УАЗ

В основу кемпера ляжет топовая модификация «Профи». Подъёмная крыша позволяет разместить дополнительное спальное место.

Уже в базовой комплектации автодом получит специальный кузов из стекловолокна, душ, санузел, диван, место для приготовления пищи, а также складную кровать.

В качестве силового агрегата машина скорее всего получит 2,7-литровый мотор производительностью 150 л. с., который агрегатируется с пятискоростной механической коробкой передач и приводом 4×4.

Сроки старта продаж новинки в компании пока не сообщают.

Ранее компания Alpha Motors из Калифорнии (США) представила электропикап Wolf Plus с палаткой для экстремального кемпинга. В создании модели принимали участие специалисты из фирмы Heimplanet.

Читайте также: В Иране появилась полицейская версия УАЗ «Пикап»