Курган, , 08:24 — REGNUM Сенатор от Курганской области Сергей Муратов вошёл в число 100 богатейших депутатов России, а его супруга — в число самых богатых жён народных избранников страны. Журнал Forbes опубликовал традиционный годовой рейтинг деклараций о доходах.

Сергей Муратов Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сенатор Сергей Муратов занял 41 место в рейтинге Forbes. Его доходы в 2020 году составили 71,42 млн рублей при совокупном доходе семьи в 319, 34 млн рублей. Львиная доля семейного дохода Муратовых приходится на его супругу Светлану, которая задекларировала за 2020 год 247,92 млн рублей.

Напомним, Сергей Муратов был наделен полномочиями сенатора в сентябре 2020 года. Ранее он возглавлял совет директоров одного из крупнейших предприятий Зауралья АО «НПО «Курганприбор». Является членом «Единой России».

Его супруга Светлана Муратова занимает 13 место среди богатейших жён госслужащих и парламентариев России по версии Forbes. Согласно данным системы СПАРК, она является бенефициаром и совладельцем восьми производственных и строительных предприятий в Курганской области.

Рейтинг Forbes составляется на основе деклараций более 250 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя выбран семейный доход, то есть сумма дохода представителя власти, его «второй половины» и их несовершеннолетних детей.