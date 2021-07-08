Порт-о-Пренс, , 08:20 — REGNUM Четверо наемников, которые были причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, были ликвидированы правоохранителями и еще двое — задержаны. Об этом 8 июля сообщил глава Национальной полиции страны Леон Шарль в эфире государственного телевидения.

«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются», — сказал он.

Также Шарль добавил, что трое взятых в заложники сотрудников полиции были освобождены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза является отвратительным поступком

Напомним, накануне президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении группы неизвестных на его частную резиденцию. Позднее в больнице скончалась от полученных ранений его супруга — Мартин Моиз.