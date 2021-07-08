Лондон, 8 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Сборная Англии победила Данию в полуфинале чемпионата Европы по футболу — 2020, встреча закончилась со счётом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Англии по футболу

Счёт в матче на 30-й минуте открыла Дания, ударом со штрафного забил Миккель Дамсгор.

Однако уже менее чем через 10 минут Англия сравняла счёт, в свои ворота забил Симон Кьер. Во втором тайме соперники голов не забили.

В дополнительное время, на 104-й минуте, в ворота Дании был назначен пенальти. К точке подошел Харри Кейн, но его удар отбил датский вратарь Каспер Шмейхель, однако нападающий всё же добил мяч в ворота.

Таким образом, сборная Англии впервые в своей истории вышла в финал ЧЕ. Там она сразится с командой Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июля, сборная Италии одержала победу над командой Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:2 — по пенальти).

Сборная Италии вышла в финал чемпионата Европы впервые с 2012 года. Тогда в решающем матче итальянцы проиграли испанцам со счётом 0:4.

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