Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Постановление о продлении режима чрезвычайной ситуации, введенной властями США в отношении китайского административного района Гонконг, подписал глава Белого дома Джо Байден. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе американской администрации.

Указанная мера будет действовать до 14 июля 2022 года. В документе отмечается, что причиной продления ЧС является продолжение Китаем своей политики по Гонконгу. Этот режим был введен год назад бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня группа американских сенаторов призвала Джо Байдена ввести санкции против КНР из-за закрытия в Гонконге оппозиционной газеты «Пинго жибао».

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