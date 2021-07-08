Джакарта, , 08:11 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что на данный момент более десяти стран предложили государству помощь для преодоления всплеска случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашаха, правительство пытается справиться с ростом числа случаев COVID-19, принимая предложения о помощи от нескольких дружественных стран.

«По состоянию на 7 июля поступили предложения о помощи от более чем 10 стран и трех неправительственных организаций», — заявил Теуку Физашах.

Напомним, с начала пандемии в Индонезии выявили 2 379 397 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия поможет Индонезии в борьбе с коронавирусом