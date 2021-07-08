Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Соединённые Штаты возобновят транспортные сообщения с другими странами поэтапно, а не сразу, как на том настаивают американские предприниматели и политики, заявил 7 июля источник в администрации США. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Речь, по его словам, идёт о снятии ограничений на въезд из Великобритании, стран Евросоюза, Канады и Мексики, введенных в связи с распространением коронавируса в мире.

«Мы достигли значительного прогресса в вакцинации, как и многие из этих стран, но мы хотим гарантировать, что движемся верно и находимся в ситуации устойчивого и безопасного возобновления международных поездок», — объяснил представитель Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство внутренней безопасности (МВБ) США до 211 июля продлило действующие ограничения на въезд в страну из Мексики и Канады.

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