Владивосток, , 08:10 — REGNUM Вывод Соединенными Штатами войск из Афганистана является их фактическим признанием своего поражения в стране. Об этом 8 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления в Дальневосточном федеральном университете.

По словам главы МИД РФ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали вести себя более воинственно из-за того, что имевшаяся договоренность подразумевала формирование переходной власти, «которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур».

При этом Лавров добавил, что официальные афганские власти не стремятся к созданию переходных структур, опасаясь, что это выведет их из политического политически активной деятельности.

«Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, оставляют всю ситуацию для решения силовым путем», — сказал он.

«США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии», — также уточнил Лавров.

В то же время, глава российского МИД добавил, что после начала операции США и союзников в 2001 году в Афганистане террористическая и наркотическая угрозы во много раз увеличились.

«Причем есть даже материалы на Западе, указывающие на вероятность того, что американские военнослужащие участвовали в перевозке наркогрузов», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для защиты своих союзников от угрозы из Афганистана Россия будет делать все, включая использование российской военной базы в Таджикистане.