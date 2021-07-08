Владивосток, 8 июля 2021, 08:13 — REGNUM В России фиксируются ежедневные попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику страны, заявил 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, западные коллеги не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России.
Министр акцентировал, что любые попытки вмешательства в дела России будут пресекаться, и процитировал президента Владимира Путина: «Организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть».
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