Владивосток, , 08:13 — REGNUM В России фиксируются ежедневные попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику страны, заявил 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, западные коллеги не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки.

«Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику», — сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России.

Министр акцентировал, что любые попытки вмешательства в дела России будут пресекаться, и процитировал президента Владимира Путина: «Организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть».

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