Владивосток, 8 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В России фиксируются ежедневные попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику страны, заявил 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

По его словам, западные коллеги не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки.

«Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику», — сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России.

Министр акцентировал, что любые попытки вмешательства в дела России будут пресекаться, и процитировал президента Владимира Путина: «Организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть».

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