Общее количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире перевалило за 185 миллионов, а число жертв COVID-19 превысило 4 миллиона человек. Активно циркулируют новые штаммы, болезнь становится более заразной и смертоносной. Темпы вакцинации в большинстве регионов Земли пока не могут сравниться со скоростью распространения коронавируса. По общему количеству выявленных случаев первое место занимает Американский регион, наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зафиксировано в Юго-Восточной Азии, а в Африке отмечен максимальный прирост в относительных значениях. Все подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:23 08.07.2021 За минувшие сутки в Казахстане выявили 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщили 8 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Казахстане выявили 2,8 тыс. новых носителей коронавируса

08:28 08.07.2021 Большинство случаев заражения коронавирусом, которые фиксируются на территории США, относятся к штамму «Дельта» (B.1.617.2), 7 июля сообщил на своем сайте Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Отмечается, что на указанный вариант приходится около 52% фактов инфицирования SARS-CoV-2, а на «Альфа» («британский») и «Гамма» («бразильский») — 29% и 9% соответственно. Об этом: Штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим в США

08:35 08.07.2021 Правительство Индонезии открыто для получения помощи от дружественных стран, чтобы преодолеть рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Индонезия открыта для помощи в преодолении пандемии

08:38 08.07.2021 Лёгкие побочные эффекты выявлены у 0,5% прошедших вакцинацию от COVID-19 в Аргентине российским препаратом «Спутник V». Об этом 8 июля говорится в отчёте по надзору за безопасностью вакцин, подготовленном аргентинским минздравом. Читайте подробнее: В Аргентине выявили лёгкие побочные эффекты у 0,5% привитых «Спутником V»

08:47 08.07.2021 За сутки на Украине 23 человека скончались от последствий, вызванных COVID-19. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили 617 носителей коронавируса

08:47 08.07.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо поблагодарил врачей и других медицинских работников, которые борются с коронавирусом, сообщает Detik. Читайте подробнее: Президент Индонезии поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

08:51 08.07.2021 В Молдавии в течение суток 7 июля выявили 82 случая заражения коронавирусом в ходе 5575 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 80 носителей коронавируса

09:25 08.07.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 получили 35 064 человека. Об этом 8 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 386

09:26 08.07.2021 Южнокорейские врачи. (сс) busan.go.kr.jpg

09:31 08.07.2021 179 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 7 июля в ходе 499 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили почти 180 носителей коронавируса

09:38 08.07.2021 В Черногории выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, ни один пациент не скончался от COVID-19. Из больницы выписались 12 пациентов. Читайте также: В Черногории зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом

09:39 08.07.2021 В связи с распространением эпидемии в Токио, в рамках текущих «ключевых мер по предотвращению распространения эпидемии» с 11 июля снова будет введено чрезвычайное положение. Срок реализации мер продлится до 22 августа. Читайте также: Олимпиада чрезвычайного положения? Япония ужесточает меры по COVID-19

09:40 08.07.2021 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что число индонезийских граждан, подвергшихся воздействию коронавируса за границей, увеличилось, сообщает Kompas. Об этом: Коронавирусом за границей заразились 5227 граждан Индонезии

09:49 08.07.2021 Быстро нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в Грузии помешали кибератаки на сайт регистрации на прививку. Об этом 7 июля заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Об этом: В Грузии сообщили о кибератаках на сайт минздрава

09:51 08.07.2021 Медработник в защитном костюме. (сс) U.S. Air National Guard. Master Sgt. Matt Hecht

10:04 08.07.2021 В ходе 584 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом

10:07 08.07.2021 Правительство Сингапура ослабит ряд ограничений, введенных в стране, начиная с 12 июля, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Сингапур ослабил ограничения на посещение ресторанов и кафе

10:19 08.07.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 31 229 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1043 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 8 июля обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса

10:58 08.07.2021 Странам Европейского союза не следует признавать вакцины от коронавирусной инфекции, которые были созданы в России и Китае. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. Читайте также: Франция предостерегла ЕС от признания вакцин из России и Китая

11:00 08.07.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В учебном центре сухопутных войск Южной Кореи выявили вспышку коронавируса

11:13 08.07.2021 Греция подтвердила 1820 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 7 июля. Об этом: В Греции за сутки выявили 1820 случаев заражения коронавирусом

11:15 08.07.2021 В Соединенных Штатах многодетная мать Хейли Рассел выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID-19, передает телеканал CBS. Об этом: В США женщина выиграла в лотерее для вакцинированных $1 млн

11:18 08.07.2021 Рассмотрение Европейским союзом вопроса одобрения вакцин от COVID-19 с идеологической и геополитической точек зрения является «большой ошибкой» Брюсселя. Об этом 8 июля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Читайте также: В Венгрии заявили о политизации ЕС вопроса по одобрению вакцин от COVID-19

11:35 08.07.2021 Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах и потому может быть столь заразным. К такому выводу пришли бразильские учёные, чьё исследование опубликовал The Journal of Pathology. По словам одного из исследователей Бруно Фернандеса Матука, прежде считалось, что только для вирусов, вызывающих такие распространённые заболевания, как герпес, слюнные железы служат «резервуарами». Об этом: Учёные выявили размножение SARS-CoV-2 в слюнных железах

11:42 08.07.2021 По количеству смертей от COVID-19 Индонезия находится на 17-м месте в мире, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия заняла 17-е место в мире по числу смертей от COVID-19

11:53 08.07.2021 С начала июля более 65% всех положительных тестов на коронавирус в Эстонии связаны с его так называемым «Дельта"-штаммом. Об этом сообщил ERR со ссылкой на генерального директора департамента здоровья Мари-Анне Хярму. Читайте также: В Эстонии «Дельта"-штамм доминирует в тестах на коронавирус

11:58 08.07.2021 Прибывающую в августе на международный музыкальный фестиваль «Биргитта» в Таллин труппу Красноярского государственного театра оперы и балета следует отправить до выступлений и репетиций на карантин. Об этом министр юстиции Эстонии Марис Лаури заявила местной радиостанции Vikkerradio. Читайте также: В Эстонии предлагают посадить на карантин труппу российского театра

12:03 08.07.2021 С августа 2021 года в таллинской скорой помощи останутся работать только вакцинированные сотрудники. Об этом руководитель ведомства Рауль Адлас сообщил ERR. Читайте также: Скорая помощь Таллина уволит невакцинированных сотрудников

12:07 08.07.2021 Вакцинация от коронавируса как обязательное условие для сохранения работы может стать причиной увольнений педагогов, медиков и социальных работников Латвии. Об этом представители отраслевых профсоюзов страны предупреждают общественность, сообщил rus.lsm.lv. Подробности в материале: Угроза увольнения за отказ от вакцинации коснется бюджетников в Латвии

12:09 08.07.2021 Двух жителей расположенного на юге Италии города Авеллино, подозреваемых в том, что они заложили и взорвали самодельное взрывное устройство у городского центра занятости населения в знак протеста против связанных с пандемией ограничительных мер, арестовали итальянские правоохранители. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба командования карабинеров страны. Об этом: В Италии арестовали подозреваемых в организации взрыва у центра занятости

12:16 08.07.2021 Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан не планировать отдых в Испании и Португалии из-за высокого уровня распространения COVID-19. Об этом заявил госсекретарь по европейским делам при ФИД Франции Клеман Бон. Об этом: Во Франции призвали граждан не планировать отдых в Испании и Португалии

12:31 08.07.2021 В новом обзоре Агентства общественного здравоохранения Канады говорится, что более половины пациентов с COVID-19 страдают от постковидного синдрома спустя более трех месяцев после положительного результата теста на коронавирус и постановки диагноза. Об этом 8 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC. Читайте также: В Канаде более 50% пациентов страдают от постковидного синдрома — CBC

12:38 08.07.2021 8 июля в Новом Южном Уэльсе, расположенном на юго-востоке Австралии, власти штата сообщили о 38 новых случаях заражения коронавирусом. Большинство из них были выявлены на юго-западе Сиднея. Теперь полиция штата намерена увеличить присутствие полицейских на улицах города, поскольку значительная часть граждан не соблюдает продленный 7 июля локдаун. Об этом 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Читайте подробнее: В Австралии усилили контроль за соблюдением мер профилактики SARS-CoV-2

12:42 08.07.2021 7 июля власти штата Новой Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, продлили локдаун до 16 июля. В результате десятки тысяч людей, вынужденные сидеть на карантине третью неделю подряд, нуждаются в срочной финансовой помощи от федеральных властей. Об 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Об этом: В Австралии десятки тысяч людей обратились за пособиями из-за локдауна

12:47 08.07.2021 Если эпидемическая ситуация в Южной Корее продолжит ухудшатся, то среднесуточное число новых случаев заражения коронавирусом может превысить отметку две тысячи человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. Подробности в материале: В Южной Корее указали на предпосылки к четвертой волне пандемии SARS-CoV-2

12:51 08.07.2021 Во время пандемии коронавируса трудоустроенные жители Австралии не так активно стремились найти себе новое место работы. Однако, как показывают данные Статистического бюро Австралии, работодатели со своей стороны, наоборот, предпочитали расставаться со своими сотрудниками — в незавершенном 2021 году работу потеряли уже 390 000 человек, поскольку вспышки коронавируса по всей стране и локдауны до сих пор сотрясают экономику. Об этом 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Читайте подробнее: В Австралии 390 тыс. человек потеряли работу на фоне пандемии

12:58 08.07.2021 7 июля власти штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, продлили действующий докдаун до 16 июля. Однако распространение коронавируса, и прежде всего «Дельта"-варианта, продолжается. По словам президента Австралийской медицинской ассоциации Омара Хоршида, режим карантина в столице штата Сиднее должен быть продлен до «полного устранения» коронавируса. Об этом 8 июля сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Сиднее призвали продлить локдаун до «полного устранения» коронавируса

13:04 08.07.2021 Так называемый «Дельта"-вариант коронавируса стал самым распространенным штаммом в США, об этом со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщает New York Post. Читайте также: «Дельта"-вариант стал главным штаммом в США

13:06 08.07.2021 В Самарканде возобновил работу специализированный центр для лечения пациентов с коронавирусом. Читайте также: В спорткомплексе Самарканда открыли центр для пациентов с коронавирусом

13:09 08.07.2021 12 июля в стране начнется массовая вакцинация, в которой примут участие дети в возрасте от 12 до 16 лет. Как сообщает албанское новостное агенство Telegrafi, несовершеннолетних будут прививать препаратом Pfizer. Цель вакцинации — обеспечить очное присутствие учеников в школах в новом учебном году. Читайте также: В Северной Македонии намерены приступить к вакцинации подростков

13:12 08.07.2021 «Геополитическая конфронтация с Западом мешает признанию вакцин с обеих сторон, однако общественный запрос и в Европе, и в России на признание есть», — считает политолог Дмитрий Михайличенко. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что несколько зарубежных производителей вакцин от COVID-19 подали заявку на регистрацию своих препаратов в России. Читайте также: После признания зарубежных вакцин Россия потребует того же от Запада

13:13 08.07.2021 Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca. (сс) gencat cat

13:15 08.07.2021 В настоящее время больницы Новой Зеландии заполняются большим, доселе невиданным числом больных детей. Больше всего медиков беспокоит увеличение количества маленьких пациентов с респираторными заболеваниями. Как написала 8 июля британская газета The Guardian, поводом к росту детской заболеваемости послужили объявленные из-за пандемии коронавируса локдауны, которые привели к снижению иммунной защиты у детей. Читайте подробнее: В Новой Зеландии сообщили о росте числа детей с инфекциями

13:28 08.07.2021 Россия готова обсуждать взаимное признание ковидных сертификатов с Евросоюзом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается и взаимного признания, и сертификатов, это то, что, конечно, нужно обсуждать», — сказал Песков. Об этом: Песков предупредил Запад о недопустимости ковидной дискриминации

13:32 08.07.2021 Российские вакцины от COVID-19 признают в Евросоюзе в том случае, если будут отсутствовать искусственные препятствия в политическом и лоббистском плане. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Признание вакцины в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. Я не обладаю нужными знаниями, не могу сказать, какой алгоритм действует у нас в стране. Но, безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции», — сказал Песков. Об этом: Песков рассказал, когда российские вакцины признают в ЕС

13:46 08.07.2021 8 июля в Южную Корею доставили 354 тыс. доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Партию вакцины Moderna доставили в Южную Корею

14:04 08.07.2021 Материал из британского журнала Nature развеивает сомнения в эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Так считает иркутский учёный, профессор, доктор медицинских наук Владимир Шпрах. Его слова 8 июля цитирует пресс-служба минздрава Приангарья. «Я не удивлён этим выводам. Материал этого солидного издания развеивает сомнения в эффективности вакцины. И моё мнение однозначно — надо вакцинироваться. И чем раньше это сделать, тем лучше», — пояснил он. Читайте также: Российский учёный: Nature развеивает сомнения в эффективности «Спутник V»

14:05 08.07.2021 По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 38 391 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили около 40 тысяч носителей коронавируса

14:13 08.07.2021 Министерство здравоохранения Польши 8 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 93 новых случая заражений коронавирусом. В стране умерли с диагнозом COVID-19 за сутки еще 19 человек. Об этом: В Польше за сутки выявили 93 случая заражения SARS-CoV-2

14:18 08.07.2021 Французское правительство не рекомендует своим гражданам бронировать отдых в Испании и Португалии из-за резкого роста числа инфекций в этих двух странах, которые входят в число основных туристических направлений. Об этом заявил государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2, сообщает испанское издание La Razon. «Те, кто еще не забронировал номер, — избегайте Португалии и Испании в своих планах отдыха», — сказал Бон. Читайте подробнее: Власти Франции рекомендовали своим гражданам не ехать в Испанию

14:26 08.07.2021 В больнице «Имеди» в городе Ахалцихе (Грузия, Самцхе-Джавахети), где после вакцинации умерла медсестра Меги Бакрадзе, уволили сразу несколько медиков. Об этом адвокат семьи Бакрадзе Вахтанг Барамашвили 7 июля сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: В Грузии после смерти медсестры уволили несколько медиков

14:27 08.07.2021 Индонезийская компания Bio Farma планирует начать производство вакцины против коронавируса в апреле 2022 года, сообщает Kompas. Подробности в материале: Названа дата начала производства индонезийской вакцины от коронавируса

14:30 08.07.2021 Правительство Австралии рассчитывает на увеличение поставок ковид-вакцины Pfizer из Европейского Союза уже на следующей неделе, в то время как Соединенные Штаты продолжают ограничивать экспорт препарата в страну. Об этом 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Подробности в материале: В Австралии считают, что США ограничивают экспорт ковид-вакцины в страну

14:55 08.07.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 205 тестов на коронавирус, из которых 36 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 8 июля сообщила агентству «Рес». Об этом: В Южной Осетии за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом

14:56 08.07.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 127 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили 127 новых носителей коронавируса

15:15 08.07.2021 8 июля министерство иностранных дел Швеции сняло ограничения на поездки в одиннадцать стран вследствие улучшения в них эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: МИД Швеции снял ограничения на поездки в одиннадцать стран

15:17 08.07.2021 Жители Молдавии доверяют российской вакцине «Спутник V» больше, чем другим препаратам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого министерством здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Молдавии больше доверяют вакцине «Спутник V», чем другим препаратам

15:22 08.07.2021 Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия заявил, что в столице Индонезии зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В столице Индонезии побит суточный рекорд по коронавирусу

15:25 08.07.2021 Около 500 финских болельщиков, которые посетили матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Петербурге, заразились коронавирусной инфекцией. Как сообщает финское ведомство здравоохранения THL, число заражений удвоилось в конце июня — начале июля в основном за счет футбольных туристов. Об этом: Около 500 финских болельщиков заразились в Петербурге коронавирусом

15:46 08.07.2021 Румыния передаст Молдавии новую партию вакцины от COVID-19 размере 100 тыс. доз. Об этом 8 июля сообщила на своей странице в соцсети Facebook советник президента Молдавии по вопросам здравоохранения Алла Немеренко. Читайте также: Румыния передаст Молдавии ещё 100 тыс. доз вакцины от COVID-19

15:46 08.07.2021 Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 126 424 жителя Киргизии. Читайте подробнее: Стало известно, сколько жителей Киргизии привились от коронавируса

15:58 08.07.2021 Глава Польского католического костела, архиепископ Станислав Гандецкий обратился к прихожанам и верующим активнее вакцинироваться от COVID-19. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте организации. Подробности в материале: Архиепископ в Польше призвал верующих вакцинироваться от COVID-19

16:00 08.07.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал безответственной позицию госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, который призвал коллег по Евросоюзу не признавать российские и китайские вакцины. Подробности в материале: Володин объяснил призыв французского чиновника не признавать «Спутник V»

16:06 08.07.2021 Из всех российских туристов, отправленных по прилёту на Кубу на самоизоляцию из-за положительного ПЦР-теста, 188 человек уже получили отрицательный результат и продолжают свой отдых. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. «Из 192 российских туристов, которые по прилету на Кубу были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых. На самоизоляции остаются 4 туриста, у которых повторный ПЦР-тест положительный», — цитирует Догузову пресс-служба Ростуризма. Подробности в материале: На самоизоляции на Кубе остаются 4 жителя РФ с положительными ПЦР-тестами

16:59 08.07.2021 Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми высказывания министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, призвавшего партнёров в Евросоюзе не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19. Читайте также: В МИД России осудили призыв МИД Франции не признавать российскую вакцину

17:48 08.07.2021 Умные часы и браслеты фирм Apple Watch и Fitbit способны выявлять долгосрочные последствия COVID-19, сообщается в статье журнала JAMA Network Open. Об этом: Умные часы помогли выявить COVID-19 у пациентов и отследить последствия

17:49 08.07.2021 Организаторы Олимпийских игр в Токио договорились, что соревнования пройдут без зрителей в связи с чрезвычайным положением из-за COVID-19, сообщила 8 июля министр Японского комитета Олимпийских игр Тамайо Марукава. Читайте подробнее: Олимпиада в Токио пройдет без зрителей — Reuters

18:08 08.07.2021 Вопрос о разрешённом количестве авиарейсов на курорты Египта будет решён на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: Количество рейсов на курорты Египта будет установлено оперативным штабом

18:45 08.07.2021 Согласно данным Хорватского института общественного здравоохранения, в стране нет ни одного вакцинированного человека, который умер от последствий коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Хорватии ни один вакцинированный не умер от COVID-19

19:28 08.07.2021 Впервые обнаруженный в России штамм коронавируса AT.1 включён в Alerts for Further Monitoring — список мониторинга ВОЗ, сообщили 8 июля в пресс-службе международной организации. Читайте также: ВОЗ включила «российский» штамм коронавируса в предварительный список

20:53 08.07.2021 Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран ставит прививку против коронавируса. (сс) Bruno Batista VPR

21:07 08.07.2021 По данным на8июля, в Италии умер127 731человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на13(днем ранее — на14). Число подтвержденных носителей выросло на1394(днем ранее — на1010). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 267 105— более 7% населения страны. В настоящее время заражены41 469человек — на371меньше, чем днем ранее. Читайте также: От коронавируса в Италии привили 35% населения

21:13 08.07.2021 Сотрудники образовательных учреждений Италии не будут формально обязаны прививаться от коронавируса для доступа к работе, заявил министр образования Патрицио Бьянки. Власти рассчитывают уговорить преподавателей и остальных сотрудников прививаться и приложат для этого все усилия, отметил он. С предложением сделать вакцинацию обязательной (и отстранить от работы отказавшихся, как это уже происходит с медиками) ранее выступили в профсоюзах. Об этом: Учителей Италии не будут заставлять прививаться от COVID-19

21:18 08.07.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 484 439 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё 9391 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 485 тысяч новых случаев COVID-19

21:20 08.07.2021 Для граждан Италии, которые не могут привиться от коронавируса в силу медицинских противопоказаний, тесты на COVID-19 будут бесплатными, соответствующую поправку в декрет о поддержке экономики и граждан утвердила парламентская комиссия по бюджету. До конца 2021 года на эти расходы выделено 10 млн евро. Об этом: В Италии непривитых от COVID-10 по медотводам будут тестировать бесплатно

21:57 08.07.2021 Вакцинация от коронавируса в Страсбурге. © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

21:59 08.07.2021 Обращение к миру лидеров Всемирной организации здравоохранения о необходимости продолжения соблюдения мер санитарной безопасности совершенно справедливо, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. В самой Италии в последние месяцы ситуация, прежде всего благодаря вакцинации, значительно улучшилась, но это не значит, что меры безопасности больше не нужно соблюдать — наоборот, требуется ответственность и осторожность, отметил министр. Об этом: Минздрав Италии поддержал ВОЗ: пандемия еще не закончилась

22:08 08.07.2021 Изначально этого показателя стремились добиться в июне, однако задержка составила всего шесть дней. Массовая вакцинация в стране началась благодаря отказу от курса исключительно на Запад и закупкам вакцин у России и Китая. Подробности в материале: Свыше миллиона граждан Албании привились от коронавируса

23:31 08.07.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 565 случаев заражения коронавирусом. 130 037 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2456 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19 — за две недели скончались два пациента. За сутки в Албании не умер ни один пациент. Об этом: В Албании за сутки выявили восемь носителей коронавируса

23:38 08.07.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 760 случаев заражения — за две недели число новых случаев немногим превысило сотню, при этом население республики лишь немногим превышает два миллиона человек. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 19 носителей коронавируса

23:44 08.07.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 107 827 случаев заражения, 105 412 пациентов уже здоровы. 2264 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае умерли двое пациентов с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 151. Читайте также: В Косово за сутки выявили восемь носителей коронавируса

00:40 09.07.2021 Система здравоохранения Туниса не справляется с нагрузками, возникшими из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в стране, заявила 7 июля официальный представитель тунисского минздрава Нисаф Бен Алайя. Читайте подробнее: Минздрав Туниса заявил о катастрофической ситуации в стране из-за COVID-19

00:42 09.07.2021 Иностранные туристы, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, не смогут въехать в Канаду. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 8 июня на пресс-конференции. Читайте подробнее: Канада не пустит на свою территорию иностранцев без прививки от COVID-19

03:12 09.07.2021 Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что разрабатывают бустерную вакцину для борьбы с мутацией SARS-CoV-2, известной как вариант «Дельта». Об этом 8 июля сообщило канадское издание Global News. Читайте также: Pfizer выпустит бустерную вакцину для борьбы с мутацией SARS-CoV-2

04:17 09.07.2021 Власти Мьянмы решили вновь закрыть школы в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мьянманского минздрава. Читайте подробнее: В Мьянме закрыли школы из-за COVID-19

04:47 09.07.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1316 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: Южная Корея обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

05:00 09.07.2021 Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, не будет действовать в Чили для привитых граждан, объявил чилийский президент Себастьян Пиньера в официальном обращении. Читайте подробнее: В Чили ослабили ограничительные меры для привитых граждан

06:28 09.07.2021 Чили планирует закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», чтобы обеспечить возможность вакцинации жителей страны третьей дозой прививки. Об этом в ходе выступления заявил президент Чили Себастьян Пиньера. «Мы хотим сообщить гражданам, что благодаря переговорам и уже достигнутым соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутник» у нас уже гарантированно будет необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой», — сказал Пиньера. Об этом: Власти Чили намерены закупить российский «Спутник V»

06:33 09.07.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с генеральным консулом Японии в Хабаровске Фурута Кэйко обсудил возобновление внешнеторговых отношений, которые были до пандемии коронавируса. Читайте также: Врио губернатора Хабаровского края хочет восстановить отношения с Японией

07:01 09.07.2021 Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена на территорию Бразилии «до следующей недели». Об этом заявили в пресс-службе главы бразильского штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего группу губернаторов страны, которые договорились с РФПИ о поставках вакцины. «Уэллингтон Диас и Национальное агентство по санитарному надзору подписали в четверг письмо об обязательствах в связи с импортом вакцины «Спутник V». Документ позволяет 17 штатам страны импорт и использование в условиях ЧС вакцины «Спутник V». Ожидается, что первая партия поступит в Бразилию до следующей недели», — говорится в сообщении. Об этом: Первая партия «Спутника V» может приехать в Бразилию в ближайшие дни

07:05 09.07.2021 Сертификат о вакцинации. Бразилия. (сс) Governo do Estado de São Paulo

07:39 09.07.2021 Впервые выявленный на территории американского штата штамм коронавируса «Эпсилон» может обходить антитела, полученные после прививок вакцинами компаний Pfizer и Moderna, 8 июля сообщил журнал Science. Читайте также: Новый штамм «Эпсилон» научился обходить защиту от вакцин Pfizer и Moderna

07:57 09.07.2021 Власти Южной Кореи решили ужесточить ограничения в Сеуле и прилегающих к нему регионах из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава южнокорейского правительства Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Южной Корее ужесточили ограничения из-за COVID-19

08:19 09.07.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 3819 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало самой большой цифрой с начала пандемии, сообщает 8 июля пресс-служба кубинского минздрава. Читайте также: Куба побила рекорд по количеству выявленных за день заражений COVID-19

08:27 09.07.2021 Спрос на вакцину от COVID-19 среди жителей Грузии гораздо ниже, чем планировалось. Об этом на пресс-конференции 8 июля сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваемости (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: Врач рассказал о темпах вакцинации в Грузии

08:31 09.07.2021 8 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 85 397, причем 136 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 136 человек

08:37 09.07.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 получили 37 215 человек. Об этом 9 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили 30,2% населения

08:43 09.07.2021 В Молдавии в течение суток 8 июля выявили 85 случаев заражения коронавирусом в ходе 4545 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 80 носителей коронавируса

08:56 09.07.2021 В Абхазии в связи с ростом темпов распространения коронавируса временно прекращена деятельность объектов культуры. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Подробности в материале: В Абхазии ужесточили карантинные меры

09:07 09.07.2021 За сутки на Украине от последствий, вызванных COVID-19, скончались 12 человек. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом

09:10 09.07.2021 Лаборант. Иран. (сс) Mohammad Mohsenifar. mehrnews.com

09:10 09.07.2021 Индонезия заняла второе место в мире по суточному приросту заболевших COVID-19, обогнав Индию, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия обогнала Индию по суточному приросту заболевших COVID-19

09:11 09.07.2021 В понедельник, 12 июля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведёт экстренное межведомственное совещание, в ходе которого состоится обсуждение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми. Читайте подробнее: Глава Южной Кореи проведёт экстренное совещание по ситуации с коронавирусом

09:18 09.07.2021 164 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 8 июля в ходе 458 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 160 носителей коронавируса

09:36 09.07.2021 Румыния в качестве гуманитарной помощи направит в Грузию партию вакцины от COVID-19, произведённой AstraZeneca. Об этом 8 июля сообщил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Румыния передаст Грузии партию вакцины от COVID-19

09:51 09.07.2021 Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca. (сс) gencat cat

10:31 09.07.2021 Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Италии, провёл 8 июля ряд встреч с высокопоставленными лицами страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Представители Южной Кореи и Италии обсудили вопросы сотрудничества

10:36 09.07.2021 В июне 2021 года Грузию посетили 146 664 иностранных туриста, что на 286,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Национальной администрации по туризму. Об этом: Число иностранных туристов в Грузии в июне выросло почти на 287%

10:44 09.07.2021 Решение о смягчении связанных с пандемией карантинных мер для жителей Чили, которые полностью прошли вакцинацию от COVID-19, приняли власти страны. Об этом 9 июля сообщил чилийский президент Себастьян Пиньера, трансляция его выступления велась на официальной странице правительства Чили в соцсети Twitter. Подробности в материале: В Чили смягчат карантинные ограничения для прошедших вакцинацию от COVID-19

11:03 09.07.2021 В ближайшие дни штамм коронавируса «Дельта» (B.1.617.2) станет доминирующим во Франции вариантом. Об этом 9 июля заявил глава французского минздрава Оливье Веран в эфире радиостанции France Inter. Подробности в материале: Глава минздрава Франции: штамм «Дельта» станет доминирующим в стране

11:06 09.07.2021 Лаборатория в Сирии. (сс) NLO Office, Syrian Arab Republic

11:10 09.07.2021 Ощущения от пребывания в космосе схожи с симптомами коронавирусной инфекции. Такое сравнение сделал первый бразильский космонавт, совершивший в 2006 году полет на МКС, Маркус Понтес, которые в настоящее время занимает должность министра науки, технологии и инноваций в правительстве президента Жаира Болсонару. Читайте также: Бразильский космонавт сравнил ощущения в космосе с симптомами COVID-19

11:10 09.07.2021 В ходе 450 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июля сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

11:18 09.07.2021 Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что ещё 23 индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas. Об этом: Коронавирусом за границей заразились ещё 23 гражданина Индонезии

11:26 09.07.2021 В настоящее время на территории Канады властями были выявлены уже одиннадцать различных штаммов коронавирусной инфекции. Особую обеспокоенность эпидемиологов вызывает распространение варианта «Лямбда». Об этом 9 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC. Читайте подробнее: В Канаде сообщили о распространении штамма «Лямбда»

11:30 09.07.2021 В настоящее время трудоустроенные жители Канады все чаще подают заявления о своем увольнении вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Однако причинами «массового исхода» являются отнюдь не тяжелые условия труда или потрясения в экономике, а изменения ценностных установок сотрудников. Об этом 9 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC. Читайте подробнее: В Канаде наблюдаются массовые увольнения из-за пандемии — CBC

11:35 09.07.2021 Посетителям домов для престарелых в Британской Колумбии, самой западной провинции Канады, скоро будет разрешено видеться со своими близкими родственниками без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19. Об этом местные власти объявили 9 июля, передает газета The Toronto Star. Об этом: На западе Канады родственникам разрешат посещать дома престарелых

11:36 09.07.2021 На фоне призывов граждан и бизнес-сообщества представить всеобъемлющий план по снятию ковид-ограничений для туристов премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пройдет еще «немало времени», прежде чем Канада будет готова принимать непривитых от COVID-19 туристов. Об этом он заявил 9 июля в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя телеканала CTV News. Читайте также: Трюдо: Канада «еще долгое время» не будет принимать непривитых туристов

11:41 09.07.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 23 895 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1108 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 9 июля обнародовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1100 носителей коронавируса

11:43 09.07.2021 КНДР отказалась от получения американской вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад южнокорейского Института стратегии национальной безопасности (INSS). Об этом: КНДР отказалась от получения вакцины компании AstraZeneca — INSS

11:49 09.07.2021 В ходе пресс-конференции, состоявшейся 8 июля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан поторопиться с получением второго компонента вакцины от COVID-19. Поводом к заявлению главы правительства послужила ухудшающаяся в стране эпидемиологическая ситуация. Об этом 9 июля написала британская газета The Guardian. Об этом: Жителей Австралии призвали пройти вакцинацию от COVID-19

11:53 09.07.2021 За последние три дня около 74 медицинских работников в Индонезии умерли во время борьбы с пандемией, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии от COVID-19 скончались более 1140 медицинских работников

11:54 09.07.2021 Власти Чили планируют закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» для обеспечения граждан страны третьей дозой препарата. Об этом заявил президент страны Себастьян Пиньера, передает ИА Красная Весна. Подробности в материале: Власти Чили закупят «Спутник V» для вакцинации граждан третьей дозой

11:59 09.07.2021 9 июля в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом. В связи с этим премьер-министр штата Глэдис Береджиклян предупредила, что распоряжение о введение локдауна в районе Большого Сиднея может быть продлено во второй раз. Об этом 9 июля написала газета The Sydney Morning Herald. Читайте также: В Сиднее могут продлить локдаун из-за ухудшения ситуации с SARS-CoV-2

12:00 09.07.2021 Призывы госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к Евросоюзу о непризнании разработанных и произведенных в России и Китае вакцин от COVID-19 являются неприемлемыми. Об этом 9 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом: В МИД КНР выступили против политизации Францией вопросов вакцин от COVID-19

12:01 09.07.2021 Вакцина компании Pfizer-BioNTech против коронавируса

12:14 09.07.2021 Четвертая волна COVID-19, которая в настоящее время бушует на территории Соединенного Королевства, обойдет стороной Канаду, если граждане продолжат прививаться как можно быстрее. Об этом 9 июля в эфире телеканала CTV заявили эксперты по инфекционным заболеваниям. Читайте подробнее: Четвертая волна пандемии коронавируса обойдет Канаду стороной — CTV

12:22 09.07.2021 На объекте массовой вакцинации в японском городе Комацу (префектура Исикава) две женщины во время уборки мешков получили уколы иглами от использованных комплектов для инъекций, сообщает ИА Красная Весна. Читайте также: В японском центре вакцинации уборщицы укололись иглами из мусорного мешка

12:26 09.07.2021 Министерство здравоохранения Польши 9 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. В стране за сутки скончались еще 17 человек с диагнозом COVID-19, причем 14 из них имели сопутствующие хронические заболевания. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 76 случаев заражения SARS-CoV-2

12:29 09.07.2021 Учебные заведения Южной Кореи перейдут на онлайн-обучение с 14 июля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования. Об этом: Учебные заведения в Южной Корее вернут на «удалёнку»

12:44 09.07.2021 Греческая экономика выдержала натиск пандемии коронавируса и готова к возрождению, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис 8 июля, выступая в день открытия 25-го круглого стола экономиста с правительством Греции «От социального дистанцирования к социальной солидарности». Об этом: Премьер-министр Греции назвал четыре причины для экономического оптимизма

12:44 09.07.2021 При росте заболеваемости ковидом в Греции власти не видят соответствующего давления на систему здравоохранения, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис 9 июля в интервью телеканалу ANT1. Подробности в материале: В Греции пообещали не вводить локдаун

12:45 09.07.2021 Согласно данным правительства Индонезии, за последние сутки в стране выявили 38 124 носителя коронавируса, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили более 38 тысяч носителей коронавируса

13:03 09.07.2021 Вакцинация в США. (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

13:03 09.07.2021 8 июля по состоянию на 13:00 по Москве в реанимационных отделениях восьми регионов Швеции не состояло на лечение ни одного пациента с диагнозом COVID-19. Об этом в ночь на 9 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции сообщили об отсутствии «тяжелых» ковид-пациентов в восьми регионах

13:07 09.07.2021 Правительство Индонезии официально расширило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Власти Индонезии вводят ограничения по коронавирусу за пределами Явы и Бали

13:08 09.07.2021 С резкой критикой правительства Греции и лично премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса выступил лидер главной оппозиционной силы страны — Прогрессивного альянса СИРИЗА Алексис Ципрас. В своем публичном заявлении 8 мая Ципрас осудил меры властей по борьбе с пандемией и выразил мнение, что премьер-министру не хватает ни доверия, ни плана. Читайте также: Премьер-министра Греции обвинили в сеянии раздора между гражданами

13:20 09.07.2021 9 июля новостная служба SVT Nyheter, сообщила, что отныне шведские авиаперевозчики более не будут обязывать своих пассажиров носить маски во время полета. Ношение индивидуальных средств защиты полости рта и дыхания будет носить рекомендательный характер. Читайте подробнее: Шведские авиаперевозчики отменили требование о ношении масок на борту

13:24 09.07.2021 Продажа защитных масок в Вене. (сс) Herzi Pinki

13:28 09.07.2021 Британский боксёр, чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри заразился коронавирусом. Читайте подробнее: Чемпион мира по боксу Фьюри заразился коронавирусом

13:38 09.07.2021 В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Монголии Ухнагийном Хурэлсухом борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Кремля. Читайте подробнее: Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом

13:54 09.07.2021 Решение о продлении на шесть месяцев введенного в сентябре минувшего года в Армении из-за пандемии коронавирусной инфекции карантина собирается принять правительство республики. Об этом 9 июля рассказала на пресс-конференции и. о. армянского министра здравоохранения Анаит Аванесян. Читайте также: Власти Армении намерены на полгода продлить связанный с пандемией карантин

14:17 09.07.2021 В Сербии, в соответствии с результатами более 8112 проведённых ПЦР-теста, выявили 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще один человек скончался. К аппаратам ИВЛ подключено 10 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 8 июля. Подробности в материале: В Сербии за сутки выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

14:39 09.07.2021 Кадровым военным Латвии поручено принять решение — привиться от коронавируса или покинуть службу. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами страны генерал-лейтенант Леонид Калниньш, сообщило LTV. Читайте также: Минобороны Латвии: ковид-диссидентам не место в армии

14:39 09.07.2021 «…Исходя из цифр тяжелых осложнений и смертности от коронавируса у пациентов с онкологией — вакцинация [от COVID] нужна», — замдиректора Национального центра онкологии и гематологии Киргизии Суютбек Доолотбеков. Читайте подробнее: Киргизстанским онкобольным объяснили, можно ли прививаться от коронавируса

14:42 09.07.2021 В Малайзии за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Малайзии побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

14:44 09.07.2021 В Турции, в соответствии с результатами 226 427 проведённых ПЦР-тестов, выявили 5171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 48 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 8 июля. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили почти 5,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:46 09.07.2021 Дезинфекция рук. (сс) Taghva Sadat Khayeri. Student News Agency

14:51 09.07.2021 Россия и Индия могут прийти к договорённости по вопросу сертификации граждан, вакцинированных от коронавируса. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 9 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром. «Мы готовы обсуждать возможности координации наших действий в отношении вакцинированных граждан, в отношении сертификации тех, кто был вакцинирован», — сказал Лавров. Читайте также: РФ готова сотрудничать с Индией по вопросу сертификации привитых от COVID

14:51 09.07.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 156 тестов на коронавирус, из которых 23 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 9 июля сообщила агентству «Рес». Читайте подробнее: В Южной Осетии за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

14:57 09.07.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 4105 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 110 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончался от последствий COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 8 июля. Читайте подробнее: В Хорватии за сутки выявили 110 случаев заражения коронавирусом

15:02 09.07.2021 В Черногории выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, ни один пациент не скончался от COVID-19. Из больницы выписались 12 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 8 июля со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории. Читайте также: В Черногории за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

15:08 09.07.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1411 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 человек скончался от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 8 июля. Об этом: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом

15:38 09.07.2021 Вакцина CoronaVac в Бразилии. (сс) Governo do Estado de São Paulo

15:43 09.07.2021 Комендантский час и новые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, введут в «тёмно-красных» COVID-зонах Таиланда, куда входят столица страны — Бангкок и соседние с ней провинции, власти страны. Об этом сообщает ch3plus со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Апхисамай Сирангсан. Об этом: В Таиланде с 12 июля введут комендантский час из-за пандемии

15:49 09.07.2021 Израильский правительственный кабинет по коронавирусу одобрил рекомендации минздрава и принял новые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Нарушение новых требований грозит значительными штрафами. Читайте подробнее: Израиль снова изменил правила въезда в страну

15:52 09.07.2021 Новый штамм коронавируса «Дельта» может охватить все европейские страны к концу августа 2021 года, считает директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич.

16:02 09.07.2021 Власти Германии из-за высокого уровня заболеваемости объявили Испанию, включая Майорку и Канарские острова, зоной риска: отдыхавшие там невакцинированные туристы обязаны 10 дней провести в карантине, если и результат второго теста у них будет отрицательным, срок пребывания на карантине сократится до пяти дней.

16:11 09.07.2021 Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 12−15 лет завершается в Израиле 10 июля. Почему избрана именно такая дата, объяснил глава Ассоциации педиатров Израиля Цахи Гроссман в интервью «Вести Израиль» 8 июля. Об этом: В Израиле завершается вакцинация от COVID-19 подростков

16:41 09.07.2021 Визуальному увеличению объёма груди после вакцинации от коронавирусной инфекции есть объяснение, передаёт 9 июля телеканал NRK. Об этом: Эксперт из Норвегии объяснил причину «роста груди» из-за прививки от COVID

16:50 09.07.2021 Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик написал 9 июля на своей странице в Twitter, что в республике сделано уже более 31 миллиона прививок против COVID-19. При этом число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию, — приближается к 14 миллионам. Читайте подробнее: В Польше рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

16:54 09.07.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного человека. Данная информация была опубликована 9 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончался один человек

17:18 09.07.2021 Две дозы вакцины Sinovac в сочетании с одной дозой препарата AstraZeneca способны защитить от «Дельта"-штамма коронавируса, сообщают соцсети со ссылкой на тайских учёных.

17:57 09.07.2021 Мэр крупнейшего города Южно-Африканской Республики Йоханнесбурга Юнис Мгчина скончался 9 июля в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщили городские власти. Читайте также: Мэр Йоханнесбурга умер от COVID-19

18:28 09.07.2021 Анализ на коронавирус в Иране. (сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency

18:28 09.07.2021 Индонезия разрешила въезд туристам, привитым российскими вакцинами, однако туристические визы страна пока не выдаёт.

19:10 09.07.2021 Турфирмы ожидают повышенный спрос на туры в Египет.

19:41 09.07.2021 Министерство здравоохранения Италии рассматривает возможность усиления карантинных ограничений для граждан, прибывающих из Испании и Португалии, заявил глава департамента профилактики заболеваний Джанни Рецца. Сейчас для прибывающих из стран ЕС и имеющих так называемый «зеленый паспорт» никаких ограничений не предусмотрено. Обладателями такого паспорта могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Об этом: Италия усилит карантин для прибывающих из Испании и Португалии

20:06 09.07.2021 Привитые от коронавируса на 100% защищены от самых тяжелых форм течения болезни и от смерти из-за последствий коронавируса, с таким заявлением выступили в итальянском национальном Высшем институте здравоохранения. Общую (от заражения коронавирусом) эффективность сертифицированных в ЕС вакцин эксперты оценили в 80%. Об этом: Врачи Италии: привитые не умирают от коронавируса

20:15 09.07.2021 Средний возраст зараженных коронавирусом в Италии составляет в настоящее время 31 год, сообщили в министерстве здравоохранения. Этот показатель неуклонно снижается с весны 2020 года — во время первой волны эпидемии показатель был более чем вдвое выше, чем в настоящее время. Средний возраст госпитализируемых носителей вируса — 52 года, помещаемых в палаты интенсивной терапии — 63 года, умирающих от последствий коронавируса — 78 лет. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: заражаются в 31 год, умирают в 78

20:20 09.07.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 458 355 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8516 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 450 тысяч случаев COVID-19

20:55 09.07.2021 Предупреждение о коронавирусе в Чили. (cc) CARLOS TEIXIDOR CADENAS

21:16 09.07.2021 Не менее 115 тысяч медицинских работников скончались от COVID-19 во всём мире за период с начала пандемии, заявил 9 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте также: ВОЗ: не менее 115 тысяч медработников умерли от COVID-19 во всём мире

21:16 09.07.2021 Люди, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, с 14 июля не смогут приехать на Мальту, пишет 9 июля Times of Malta. Об этом: Мальта закрывает въезд для непривитых

21:51 09.07.2021 Медики в защитных костюмах. Германия © Raimond Spekking. CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

22:01 09.07.2021 В США заявили о готовности отправить 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 в Молдавию.

22:30 09.07.2021 В Южной Корее суточный прирост случаев COVID-19 на 9 июля составил 1316 заболевших. Для страны это «рекорд».

22:30 09.07.2021 Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что России надо привить от COVID-19 всё население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 июля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Соцсети: «чистят от ковидной скверны?» — Попова призвала вакцинировать всех

22:55 09.07.2021 Обозначение социальной дистанции. (сс) Zakhx150

23:00 09.07.2021 Ограничения на поездки граждан Израиля в страны красного списка, в том числе в Россию, продлеваются до 25 июля, сообщили 9 июля в пресс-службе израильского минздрава. Читайте также: В Израиле продлён запрет на поездки в Россию

23:01 09.07.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 107 835 случаев заражения, 105 422 пациента уже здоровы. 2264 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае не умер ни один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 149. Об этом: В Косово за сутки выявили восемь носителей коронавируса

23:23 09.07.2021 За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умер один пациент с этим диагнозом. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5487. Кроме того, 160 123 пациента в стране выздоровели. Лечение проходят 156 человек. Наблюдается медленный рост числа активных случаев. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 10 носителей коронавируса

23:32 09.07.2021 Генеральный секретарь Красного креста в стране Саит Саити заявил, что пандемия вывела на первый план необходимость обеспечения первой психологической помощи и полной психосоциальной поддержки населения. Об этом: Красный крест открыл в Северной Македонии центр психологической помощи

23:59 09.07.2021 Глава ассоциации гастрономов Косово Петрит Клокочи потребовал, чтобы правительство открыло ночные клубы, поскольку летний период наиболее важен для этого бизнеса. По словам Клокочи, хозяева клубов почти год и пять месяцев уступают правительству и откладывают открытие ради повышения эффективности борьбы с пандемией, однако дальнейшая отсрочка будет опасна для работников клубов и их бизнеса. Средства необходимы для оплаты кредитов и аренды, а бюджетной поддержки их бизнес не получает. Читайте также: Певцы косовской эстрады требуют открытия ночных клубов

00:48 10.07.2021 В Бангладеш за прошедшие сутки выявили 11 324 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Бангладеш число зараженных коронавирусом превысило 1 млн

01:26 10.07.2021 Власти Мальты намерены закрыть въезд в страну для иностранных граждан, не привитых против коронавирусной инфекции, заявил глава мальтийского минздрава Крис Фирн в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Мальта закроет въезд для непривитых иностранцев

01:33 10.07.2021 Партию из 200 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции хотят «одолжить» у Венгрии чешские власти, 9 июля сообщила газета Pravo. Подробности в материале: Чехия попросила в долг у Венгрии 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

01:48 10.07.2021 Использование вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna согласовали власти Саудовской Аравии, 9 июля сообщил на своем сайте фармрегулятор королевства (SFDA). Подробности в материале: Саудовская Аравия одобрила использование вакцины Moderna от COVID-19

02:08 10.07.2021 Вакцинированным против коронавирусной инфекции ученикам и учителям можно не носить медицинские маски в школах, сообщает пресс-служба федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США. Читайте также: В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах

02:49 10.07.2021 К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Лишь в последние дни наметилась тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 15 носителей коронавируса

02:57 10.07.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатором передачи вакцин стал лично премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче выразил благодарность греческому народу, Мицотакису, правительству Греции и послу страны в Скопье Русосу Кундуросу. Вакцины будут использоваться для иммунизации лиц старше 60 лет. Об этом: Северная Македония получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса у Греции

03:16 10.07.2021 В Тунисе за прошедшие сутки скончались 189 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Тунисе за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

03:45 10.07.2021 Недостаточно высокие темпы вакцинации от COVID-19 среди молодых канадцев вызывают беспокойство у властей Канады, заявила 9 июля главный санитарный врач страны Тереза Тэм. Об этом сообщило издание Global News. Подробности в материале: В Канаде обеспокоены нежеланием молодых людей вакцинироваться от COVID-19

04:08 10.07.2021 Кубинский центр по контролю за лекарствами и медицинским оборудованием одобрил для экстренного использования вакцину Abdala, произведенную на Кубе, сообщает пресс-служба медрегулятора. Об этом: На Кубе одобрили к экстренному применению свою вакцину против COVID-19

04:32 10.07.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1378 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом

06:05 10.07.2021 В Пакистане появились «явные первые признаки» начала четвёртого подъёма заболеваемости COVID-19, написал 9 июля министр планирования и развития страны Асад Умар на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Власти Пакистана сообщили о признаках четвёртой волны COVID-19

06:21 10.07.2021 Один человек из 100−200 тысяч пациентов повторно заболевает коронавирусной инфекцией, 10 июля заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, те, у кого COVID-19 выявляют вновь, заражаются другим штаммом коронавируса. Во всех остальных случаях, как считает ученый, нельзя говорить о повторном заболевании. Нетесов пояснил, что обычно люди ошибочно приписывают себе коронавирусную инфекцию. «Те, кто переболел несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел». Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», — сказал вирусолог, слова которого цитирует РИА Новости. Подробности в материале: Ученый оценил число переболевших COVID-19 более одного раза

07:38 10.07.2021 Благодарность за помощь, оказанную Индии в борьбе с пандемией коронавируса, выразил России индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар. Об этом 9 июля в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте также: Глава МИД Индии выразил России благодарность за помощь в борьбе с пандемией

08:22 10.07.2021 Новые ограничительные меры может ввести во Франции из-за ситуации с коронавирусом в стране французский президент Эммануэль Макрон, 10 июля передает телеканал BFM TV со ссылкой на администрацию главы государства. По информации журналистов, президент готовит соответствующее заявление, с котором выступит перед согражданами 12 июля. Подробности в материале: Макрон готовит заявление по ситуации с коронавирусом во Франции

08:39 10.07.2021 Предположения о том, что Израиль уже достиг коллективного иммунитета к ковиду и стране не нужно прививать подростков, является ошибочным, заявил глава Ассоциации педиатров Израиля профессор Цахи Гроссман в интервью «Вести Израиль» 8 июля. Подробности в материале: Израиль не достиг коллективного иммунитета к ковиду — главный педиатр

08:42 10.07.2021 Белый дом отправит три миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса в Индонезию 9 июля, что станет самой большой разовой поставкой за все время, сообщает корреспондент CNN Кэйтлин Коллинз со ссылкой на источники в Белом доме. Читайте также: США приготовились отправить в Индонезию 3 млн доз вакцины от COVID-19

08:44 10.07.2021 9 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 85 543, причем 146 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 146 человек

08:44 10.07.2021 Ковид приучает людей не слишком доверять тому, что кажется очевидным, заявил глава Ассоциации педиатров Израиля Цахи Гроссман в интервью «Вести Израиль» 8 июля. Подробности в материале: Главный педиатр Израиля: с пандемией «застряли надолго»

09:15 10.07.2021 Новые рекомендации по побочным эффектам от вакцин от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer/BioNTech и американской компании Moderna выпустил 10 июля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Читайте также: Регулятор ЕС сообщил о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

09:53 10.07.2021 В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 10 июля телеканал NDTV со ссылкой на министерство здравоохранения Индии. По данным ведомства, в стране за сутки зафиксировано 42 766 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Индии за сутки зафиксировали свыше 42 тыс. случаев коронавируса

10:57 10.07.2021 Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna. Об этом: Вакцинация препаратами Pfizer и Moderna вызывает воспаление сердца — EMA

11:29 10.07.2021 Заявление госсекретаря при французском министерстве иностранных дел Клемана Бона о том, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети Facebook. Читайте также: Соцсети: «Нам больше достанется» — власти Франции не уверены в вакцинах РФ

12:20 10.07.2021 Грузия получила 43,2 тыс. доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca по международной программе COVAX для бедных стран, сообщает 10 июля пресс-служба грузинского минздрава. Читайте также: Грузии отдали 43 тыс. доз вакцин AstraZeneca по программе COVAX

12:40 10.07.2021 Симптомы COVID-19 могут быть весьма продолжительными и проявляться в течение шести месяцев уже после формального выздоровления. Читайте подробнее: Симптомы COVID-19 могут наблюдаться в течение полугода — ученые

15:00 10.07.2021 В Турции, в соответствии результатам 228 826 проведённых ПЦР-тестов, выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 59 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 9 июля. Об этом: В Турции зафиксировали 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

15:15 10.07.2021 В Сербии в соответствии результатам более 8405 проведённых ПЦР-тестов, выявили 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались. К аппаратам ИВЛ подключено восемь пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 9 июля. Читайте также: В Сербии зафиксировано 110 новых случаев заражения коронавирусом

16:20 10.07.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1082 и достигло 426 886. Об этом 10 июля сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом

16:24 10.07.2021 В Иране, возможно, уже началась пятая волна COVID-19, заявил президент республики Хасан Рухани на заседании комитета по борьбе с коронавирусом. Об этом: Президент Ирана заявил об угрозе пятой волны COVID-19

17:17 10.07.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 507 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает украинский минздрав. «507 новых случаев … зафиксировали на Украине по состоянию на 10 июля», — говорится в сообщении. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 500 носителей коронавируса

19:07 10.07.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба минздрава республики. По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 257 419 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 250 384 человека. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 70 носителей коронавируса

20:08 10.07.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии результатам 1411 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 9 июля. Читайте подробнее: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

20:42 10.07.2021 Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман заразился коронавирусом, передает 10 июля портал An-Nahar. Об этом: Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом

20:46 10.07.2021 На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 32 367 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля свидетельствуют данные британского правительства. Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять более 5 млн. Читайте подробнее: В Британии за сутки выявили более 32 тыс. носителей SARS-CoV-2

06:06 11.07.2021 Заявки на выдачу паспортов вакцинации в Японии начнут принимать с 26 июля. Подробности в материале: Власти Японии назвали дату начала приёма заявок на паспорт вакцинации

06:26 11.07.2021 Брифинг, посвящённый вопросу необходимости применения третьей дозы вакцины от коронавируса, может состояться 12 июля. Об этом: Pfizer намерена предоставить данные о необходимости третьей дозы вакцины

06:47 11.07.2021 Специалисты намерены провести исследования с целью установить, может ли повлиять заражение сразу несколькими штаммами коронавируса на клиническую картину болезни в целом и как подобные случаи могут отразиться на эффективности вакцинации. Подробности в материале: Женщина в Бельгии скончалась после заражения двумя штаммами SARS-CoV-2

09:30 11.07.2021 Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой якобы прибегают Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Читайте также: Евросоюз должен реагировать на «вакцинную дипломатию» России и КНР — Боррель

14:59 11.07.2021 Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало власти Франции, которые призывают страны — члены Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины против коронавируса. Читайте также: Не МИД Франции диктовать странам, какими вакцинами прививаться — МИД РФ Ампулы с вакциной от коронавируса 'Спутник V' Дарья Драй © ИА REGNUM

16:32 11.07.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 107 847 случаев заражения, 105 457 пациентов уже здоровы. 2264 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае не умер ни один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 133. Читайте также: В Косово за сутки выявили 12 носителей коронавируса

16:41 11.07.2021 За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умер один пациент с этим диагнозом. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5487. Кроме того, 150 126 пациентов в стране выздоровели. Лечение проходят 184 человека. Наблюдается медленный рост числа активных случаев. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 14 носителей коронавируса

17:31 11.07.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1020 и достигло 427 906. Об этом 11 июля сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом

17:32 11.07.2021 В Таиланде медсестра, работавшая с больными COVID-19 и привитая двумя дозами вакцины Sinovac, заразилась и умерла от этой болезни. Об этом сообщил глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха. Читайте подробнее: В Таиланде привитая Sinovac медсестра умерла от COVID-19

19:27 11.07.2021 В Греции за минувшие сутки выявили 1465 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 июля сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. По последним данным, за время пандемии в стране выявили 438 809 носителей SARS-CoV-2. Читайте также: В Греции за сутки выявили более 1,4 тыс. носителей коронавируса

19:54 11.07.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба минздрава республики. По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 257 467 носителей SARS-CoV-2. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили почти 50 носителей коронавируса

20:16 11.07.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 290 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 июля сообщает украинский минздрав. «На Украине за сутки зафиксировали 290 новых подтвержденных случаев», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили почти 300 носителей коронавируса

20:35 11.07.2021 В Сербии, в соответствии с результатами более 6960 проведённых ПЦР-тестов, выявили 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались. К аппаратам ИВЛ подключено шесть пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 10 июля. Читайте подробнее: В Сербии за сутки выявили 77 случаев заражения коронавирусом

20:45 11.07.2021 В Черногории выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, ни один пациент не скончался от COVID-19. Из больницы выписались 23 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 10 июля со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории. Подробности в материале: В Черногории выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

21:04 11.07.2021 На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 31 772 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 июля свидетельствуют данные британского правительства. Читайте также: В Британии за сутки выявили более 31 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:07 11.07.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 3640 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался от последствий COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 10 июля. Подробности в материале: В Хорватии за сутки выявили 88 случаев заражения коронавирусом

21:09 11.07.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1195 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 10 июля. Об этом: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 23 случая заражения SARS-CoV-2

21:22 11.07.2021 В Турции, в соответствии с результатами 224 184 проведённых ПЦР-тестов, выявили 5530 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 37 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 10 июля. Читайте также: В Турции за сутки выявили почти 5,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

01:50 12.07.2021 Компания BioNTech готова за сто дней разработать вакцину, которая будет действенной от новых штаммов коронавирусной инфекции. Читайте также: Компания BioNTech заявила о готовности разработать вакцину от новых штаммов

07:09 12.07.2021 Вакцинация в Испании. (сс) Administración del Principado de Asturias

08:16 12.07.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1100 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 июля сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 1100 носителей коронавируса

08:19 12.07.2021 Посол Соединенных Штатов в Индонезии Сунг Ким заявил, что поставка вакцины — это форма обязательства США помочь индонезийскому правительству защитить своих граждан, сообщает Sindonews. Об этом: США помогут Индонезии в борьбе с коронавирусом

08:45 12.07.2021 Новый максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в Индонезии — скончались 1007 человек, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Индонезия заняла первое место в мире по числу смертей от COVID-19 за сутки

08:46 12.07.2021 Молитва в Иране. (сс) Nima Najafzadeh. tasnimnews.com

08:56 12.07.2021 За сутки на Украине семь пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили 174 случая заражения коронавирусом

09:10 12.07.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что, помимо Соединенных Штатов, ряд других стран также предложили отправить в Индонезию партию вакцины против коронавируса, сообщает Sindonews. Читайте также: Ряд стран выразили готовность помочь Индонезии в борьбе с коронавирусом

09:12 12.07.2021 США через обещания о поставках вакцин от коронавируса пытаются давить на другие государства. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 июля на сайте МИД КНДР. «Скрытое намерение американцев связать гуманитарную помощь с проблемой прав человека — это способ узаконить их давление на суверенные государства и реализовать зловещую политическую схему», — подчеркнул северокорейский дипломат Кан Хён Чхоль. Подробности в материале: МИД КНДР обвинил США в политизации вопроса о поставках вакцин от COVID-19

09:14 12.07.2021 Огромная очередь из пассажиров, которая возникла в аэропорту «Шереметьево» из-за слишком долгой проверки документов по коронавирусу, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 12 июля в социальной сети Facebook. Читайте также: «Кильки в банке» — соцсети об очередях на проверку по ковиду в Шереметьево

09:16 12.07.2021 Информация на сайте мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице России закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», но вскоре ожидается новая поставка препарата, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане высказали свои соображения 12 июля в социальной сети Facebook. Об этом: «Недолго музыка играла» — соцсети о «КовиВаке», который снова закончился

09:35 12.07.2021 Сингапур сократит количество разрешений на въезд для жителей Индонезии, которые не имеют статуса резидента, сообщает Sindonews. Об этом: Сингапур ужесточает правила въезда в страну для граждан Индонезии

09:42 12.07.2021 Термометрия. Малайзия. (сс) Slleong.

10:24 12.07.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство Индонезии получило более 100 млн доз вакцины против коронавируса в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества с другими странами, сообщает Antara. Читайте также: Индонезия за время пандемии получила 119 млн доз вакцины от коронавируса

10:28 12.07.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 получили 470 человек. Об этом 12 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 402

10:39 12.07.2021 Член Медицинского совета при премьер-министре Польши, терапевт, анестезиолог-реаниматолог Константин Шульдзинский в эфире Polskie Radio 24 заявил, что участие в вакцинации от COVID-19 — это «проявление патриотизма». «Индийская мутация коронавируса распространяется со скоростью лесного пожара. Достаточно нескольких секунд, чтобы заразиться им от другого человека. От этого спасет только ускоренная вакцинация», — заявил Шульдзинский. Читайте также: В Польше участие в вакцинации от COVID-19 назвали «проявлением патриотизма»

10:39 12.07.2021 Сегодня, 12 июля, в Дании после двухмесячной эксгумации норок, убитых из-за опасений по поводу распространения мутации коронавирусной инфекции, в стране завершатся работы по извлечению трупов животных. Всего датские власти отправят на сожжение 13 000 тонн трупов. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Дании завершат работы по эксгумации убитых норок

10:50 12.07.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин высоко оценил инициативу компании Shopee по удовлетворению потребностей страны в медицинском кислороде, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезия получила 1000 баллонов с медицинским кислородом

10:53 12.07.2021 В настоящее время исландские власти констатируют, что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом SARS-CoV-2, продолжает свое позитивное развитие — на протяжении уже семи недель подряд в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 11 июля сообщила шведская радиостанция Sveriges Radio. Подробности в материале: В Исландии за последние семь недель не выявили ни одного случая SARS-CoV-2

11:00 12.07.2021 Сушка медицинских масок в Марокко. (сс) Brahim fadel

11:01 12.07.2021 Сегодня, 12 июля, в штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии, было выявлено 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим в штате существенно выросли опасения, что действующий на территории Большого Сиднея локдаун будет продлен еще на неделю. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте также: На юго-востоке Австралии резко ухудшается ситуация с коронавирусом

11:02 12.07.2021 Еще один случай смерти пациента после прохождения им вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca подтвердило правительство штата Южная Австралия. Об этом 12 июля сообщает издание The Australian. Читайте подробнее: В Австралии сообщили о новом случае смерти после вакцинации AstraZeneca

11:12 12.07.2021 В Индонезию доставили 10 000 280 доз сырья для вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac, сообщает Kompas. Подробности в материале: Индонезия получила 10 млн доз сырья для вакцины против коронавируса