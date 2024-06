Медработник в защитном костюме. (сс) U.S. Air National Guard. Master Sgt. Matt Hecht

Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах и потому может быть столь заразным. К такому выводу пришли бразильские учёные, чьё исследование опубликовал The Journal of Pathology.

8 июля в Новом Южном Уэльсе, расположенном на юго-востоке Австралии, власти штата сообщили о 38 новых случаях заражения коронавирусом. Большинство из них были выявлены на юго-западе Сиднея. Теперь полиция штата намерена увеличить присутствие полицейских на улицах города, поскольку значительная часть граждан не соблюдает продленный 7 июля локдаун. Об этом 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

7 июля власти штата Новой Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, продлили локдаун до 16 июля. В результате десятки тысяч людей, вынужденные сидеть на карантине третью неделю подряд, нуждаются в срочной финансовой помощи от федеральных властей. Об 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

Во время пандемии коронавируса трудоустроенные жители Австралии не так активно стремились найти себе новое место работы. Однако, как показывают данные Статистического бюро Австралии, работодатели со своей стороны, наоборот, предпочитали расставаться со своими сотрудниками — в незавершенном 2021 году работу потеряли уже 390 000 человек, поскольку вспышки коронавируса по всей стране и локдауны до сих пор сотрясают экономику. Об этом 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

7 июля власти штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, продлили действующий докдаун до 16 июля. Однако распространение коронавируса, и прежде всего «Дельта"-варианта, продолжается. По словам президента Австралийской медицинской ассоциации Омара Хоршида , режим карантина в столице штата Сиднее должен быть продлен до «полного устранения» коронавируса. Об этом 8 июля сообщил телеканал Nine News.

Так называемый «Дельта"-вариант коронавируса стал самым распространенным штаммом в США, об этом со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщает New York Post.

В настоящее время больницы Новой Зеландии заполняются большим, доселе невиданным числом больных детей. Больше всего медиков беспокоит увеличение количества маленьких пациентов с респираторными заболеваниями. Как написала 8 июля британская газета The Guardian, поводом к росту детской заболеваемости послужили объявленные из-за пандемии коронавируса локдауны, которые привели к снижению иммунной защиты у детей.

Правительство Австралии рассчитывает на увеличение поставок ковид-вакцины Pfizer из Европейского Союза уже на следующей неделе, в то время как Соединенные Штаты продолжают ограничивать экспорт препарата в страну. Об этом 8 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

В настоящее время в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, активно распространяется «Дельта"-вариант коронавирусной инфекции. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 8 июля, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян еще раз призвала граждан записываться на вакцинацию, чтобы снизить масштабы эпидемии в Новом Южном Уэльсе. Об этом в тот же день написала газета The Sydney Morning Herald.

Впервые обнаруженный в России штамм коронавируса AT.1 включён в Alerts for Further Monitoring — список мониторинга ВОЗ, сообщили 8 июля в пресс-службе международной организации.

Сертификат о вакцинации. Бразилия. (сс) Governo do Estado de São Paulo

Посетителям домов для престарелых в Британской Колумбии, самой западной провинции Канады, скоро будет разрешено видеться со своими близкими родственниками без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19. Об этом местные власти объявили 9 июля, передает газета The Toronto Star.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 8 июля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан поторопиться с получением второго компонента вакцины от COVID-19. Поводом к заявлению главы правительства послужила ухудшающаяся в стране эпидемиологическая ситуация. Об этом 9 июля написала британская газета The Guardian.

9 июля в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом. В связи с этим премьер-министр штата Глэдис Береджиклян предупредила, что распоряжение о введение локдауна в районе Большого Сиднея может быть продлено во второй раз. Об этом 9 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

13:03 09.07.2021

Вакцинация в США. (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff