Пекин, , 07:54 — REGNUM Новое судебное разъяснение, призванное прояснить юридические проблемы в судебных процессах о нарушениях прав на сорта растений, вступило в силу с 7 июня, сообщил Верховный народный суд Китае, передает агентство Синьхуа.

В юридическом документе четко указано, что права собственности на любой новый сорт растений будут защищены законом независимо от способа его выведения. Те, кто помогает другим нарушать имущественные права селекционера, содействуя покупке, хранению, транспортировке и переработке нового сорта растений, будут наказаны по закону, говорится в заявлении.

Новые меры вступили в силу, чтобы облегчить проблемы, возникающие, когда обладатель прав собственности собирает доказательства против правонарушителя. В соответствии с этими мерами, суды должны защищать права фермеров на разведение новых сортов растений на своих фермах и одновременно предотвращать злоупотребление такими правами.