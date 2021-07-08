Владивосток, , 07:52 — REGNUM России и Японии не помешало бы заключить мирный договор, но и его отсутствие допускает полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами, заявил 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.

Глава МИД России напомнил, что в Японии говорят о желании двигаться в сторону заключения мирного договора максимально быстро, но видят этот процесс исключительно в форме своей «территориальной проблемы».

В Москве, в свою очередь, предлагают заключить мирный договор, который будет учитывать взаимодействие в экономике, в гуманитарной сфере и во внешней политике.

«То есть договор, нацеленный на формирование партнерства, потому что просто написать, что мы не воюем, это сейчас смешно», — сказал Лавров.

Министр во время лекции охарактеризовал отношения России и Венесуэлы. По его словам, политика Москвы по Каракасу вытекает из национальных интересов РФ, и развитие отношений двух стран продолжается, несмотря на санкции США.

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