Киев, , 07:46 — REGNUM «Истерикой из-за сокрушительного поражения» являются заявления руководства Украины по вопросу членства страны в НАТО и ЕС, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев 7 июля в эфире телеканала «Наш».

Экс-парламентарий объяснил, что Киев потерпел проигрыш на международной арене и взбешен этим.

«Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», — сказал он.

Муравев напомнил, что Нидерланды выступили против ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной. Венгрия также препятствует стремлениям украинских властей из-за притеснений этнических венгров в Закарпатье. Кроме того, по словам бывшего парламентария, Киев потерял уважение Берлина и Парижа.

«Мы получили двух противников, и Зеленский все сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции. Мы это видели по его обращению при живой Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — прим. ИА REGNUM), которая еще в должности, к кандидатам на роль канцлера», — полагает экс-депутат.

Он также указал на высказывание спецпредставителя генсека НАТО Джеймса Аппатурая о том, что проблема вступления Украины в Североатлантических альянс имеет политическое решение, однако поддержка со стороны союзников Киева не является решающей в этом вопросе и зависит еще и готовности военного блока к расширению. Мураев добавил, все эти процессы демонстрируют политическую незрелость украинского руководства и непонимание им геополитки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Киев не может быть полностью доволен итогами саммита НАТО, прошедшего 14 июня, поскольку на мероприятии не было обозначены конкретные сроки реализации плана по принятию Украины в альянс.

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