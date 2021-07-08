Пермь, , 07:13 — REGNUM В Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина появится должность главного архитектора региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«С учетом перераспределения полномочий по градостроительству и передаче их с уровня города Перми на краевой, в регионе появилась необходимость введения должности главного архитектора Прикамья. Иначе мы просто не сможем решить часть вопросов. Это недопустимо», — подчеркнул глава края.

Главного архитектора Прикамья выберут по итогам конкурса. На заседании правительства Махонин поручил своим подчинённым заняться формированием конкурсной комиссии. Губернатор считает, что в ее состав должны войти эксперты из градостроительной отрасли, в частности, главные архитекторы Москвы и Санкт-Петербурга, а также представители крупнейших городов, которые признаны продвинутыми с точки зрения архитектуры.

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