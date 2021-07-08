Владивосток, , 07:09 — REGNUM Россия сотрудничает Венесуэлой не потому, что желает позлить США своими отношениями с этой страной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 8 июля в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

По его словам, политика Москвы по Каракасу вытекает из национальных интересов РФ. Кроме того, министр отметил, что такая же позиция распространяется и на другие государства, с которыми Россия стремится развивать отношения.

«Мы не раз подчеркивали — если любая страна в Азии, в Латинской Америке, в Африке, Европе предлагает нам совместные взаимовыгодные проекты, мы никогда не отказываемся от обсуждения таких предложений. И делаем это исключительно исходя из взаимной выгоды», — сказал Лавров.

Он напомнил, что РФ и Венесуэла развивают сотрудничество на протяжении 20 последних лет, с момента, когда венесуэльским президентом был Уго Чавес. Лавров подчеркнул, что развитие отношений двух стран продолжается, несмотря на санкции Вашингтона против Каракаса. Глава МИД добавил, что подобное сотрудничество РФ ведет и такими странами, как Сирия, Куба и Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Сергей Лавров заявил, что США пытаются оказывать давление на государства Латинской Америки, действуя в соответствии с принципами, заложенными в доктрину Монро.

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