Тегеран, , 08:06 — REGNUM 7 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар на встрече в Тегеране подчеркнули необходимость придать импульс внутриафганским переговорам, чтобы проложить путь для участия всех афганских сторон в политическом процессе страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Встреча состоялась в тот момент, когда министр иностранных дел Индии находился с официальным визитом в Тегеране, чтобы передать письменное поздравительное послание премьер-министра своей страны Нарендры Моди избранному президенту Ирана Эбрахиму Раиси.

Министры иностранных дел двух стран также обсудили последние региональные события, ситуацию в Афганистане, ядерные переговоры между Ираном и группой 4+1 в Вене, сотрудничество в области транспорта, в том числе сотрудничество в порту Чабахар, которое может способствовать сближению внутрирегиональных государств.

Министр иностранных дел Индии упомянул о продолжающихся переговорах между правительством Афганистана и группировкой Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеране, высоко оценив усилия Ирана по сближению точек зрения обеих сторон для достижения всеобъемлющего политического решения.