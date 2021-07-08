Тегеран, , 08:07 — REGNUM 7 июля Али-Асгар Хаджи, старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам, обсудил последние события, происходящие в Сирии, с другими участниками встречи в столице Казахстана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Встреча в Нур-Султане проходит как 16-я международная встреча в рамках Астанинского процесса по установлению мира и стабильности в Сирии.

Встреча состоялась 7 июля. На переговорах присутствовали делегации сирийского правительства и оппозиционных групп, а также Ирана, России и Турции в качестве гарантов мирных переговоров, при этом Ирак и Ливан также участвуют во встрече в качестве членов-наблюдателей.

В первый день встречи иранская делегация во главе с Хаджи провела отдельные переговоры с делегациями Сирии, России, Турции, а также со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе встреч иранская делегация изложила свою позицию по борьбе с терроризмом, доставке гуманитарных грузов и санкциям США против сирийской нации.