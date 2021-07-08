Тегеран, , 08:14 — REGNUM 7 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что возвращение за стол межафганских переговоров будет лучшим выбором лидеров и политических партий Афганистана, призвав власти и народ Афганистана принять трудное решение о своем будущем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече, которая проходила в Тегеране, Зариф отметил, что намекнул на поражение США в Афганистане и их присутствие в стране на протяжении более двух десятилетий, которое привело к разрушению, заявив, что сегодня народ и лидеры Афганистана должны принять решение о будущем своей страны.

Говоря о неприятных результатах продолжающихся конфликтов в Афганистане, Зариф подчеркнул, что возвращение за стол внутриафганских переговоров и приверженность политическому решению будут лучшим выбором афганских политических групп.

Он также заявил, что Иран готов оказать содействие переговорному процессу между афганскими сторонами для разрешения споров и кризисов в Афганистане.

Афганскую делегацию возглавляет Юнус Кануни, бывший министр иностранных дел Афганистана, а делегацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавляет заместитель главы политического офиса организации Шир Мохаммад Аббас Станикзай.