Тегеран, , 08:16 — REGNUM 7 июля генеральный директор по Западной Азии министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран принял четыре делегации из Афганистана, которые прибыли в страну для обсуждения двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Тегеран принимает у себя четыре афганские делегации: делегацию Комиссии по культуре от парламента Афганистана, высокопоставленную политическую делегацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), высокопоставленную политическую делегацию Джомхурийят и высокопоставленную делегацию, курирующую проверку личности афганских граждан», — сообщил Расул Мусави в своём твиттере

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре также написал в Twitter, что делегация во главе с Шир Мохаммедом Аббасом Останикзаем отправилась в Тегеран по приглашению иранских официальных лиц.

Возобновление войны между талибами и афганскими правительственными войсками в Афганистане вызвало обеспокоенность у соседних стран, включая Иран. Тегеран работает над тем, чтобы заложить основу для участия обеих сторон в мирных переговорах.