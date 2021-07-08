Тегеран, , 08:20 — REGNUM 7 июля посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи осудил двойные стандарты и подчеркнул приверженность борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я хотел бы присоединиться к предыдущим ораторам и выразить признательность послу Омана Мохаммеду Аль Хассану и послу Испании Агустину Сантосу за их умелое руководство в содействии проведению 7-го обзора глобальной контртеррористической стратегии», — отметил Тахт Раванчи, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по терроризму.

«Я начинаю с того, что отдаю особую дань памяти жертвам терроризма, в частности генерал-майору Касему Сулеймани, видной фигуре в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, который был убит в результате теракта, совершенного американскими войсками 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада», — подчеркнул он.

«Подчеркивая национальную ответственность, а также лидерство в борьбе с терроризмом, и признавая ключевую роль Генеральной Ассамблеи в этом процессе, Исламская Республика Иран подтверждает свою непоколебимую приверженность борьбе с терроризмом и отвергает все акты и методы терроризма», — заявил иранский дипломат.