8 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 09:27 — REGNUM Kyodo News процитировала правительственных японских чиновников, которые 7 июля выпустили чрезвычайное заявление для столичного правительства Токио. В связи с распространением эпидемии в Токио, в рамках текущих «ключевых мер по предотвращению распространения эпидемии» с 11 июля снова будет введено чрезвычайное положение. Срок реализации мер продлится до 22 августа.

Маскоты олимпийских игр в Японии Сомэйти и Мирайтова Tin Long Yeung

В Токио 7 июля за один день было зарегистрировано 920 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С 13 мая количество новых подтвержденных случаев за один день снова превысило 900 по прошествии примерно восьми недель.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое недоверие применяемым Японией мерам под соответствующей публикацией на страничке газеты «Женьминь жибао».

«Запечатали страну на несколько дней, снова распечатали ее на несколько дней, а затем опять запечатали на несколько дней и снова открыли на несколько дней… Что толку?» — задал вопрос iBingo.

«Я не верю в это. Япония — вторая самая безопасная страна в мире. Самым безопасным местом являются Соединенные Штаты. Они сделали много добрых дел… Если какая-либо страна в мире нестабильна, Соединенные Штаты пошлют войска, чтобы разрушить страну, и она будет стабильной, так что все они хорошие люди», — саркастично высказался NEW-S.

«В Японии все очень строго, а вот их меры по предотвращению эпидемии не являются строгими. Например, если вы обратитесь в больницу, и если у вас выявится невысокая температура, вас отпустят домой. А многие люди не хотят вакцинироваться», — заявил Ао-Сава.

Японцы в масках в общественном транспорте (сс) Mr.ちゅらさん

«Японский карантин не может. Это похоже на игру. Какая польза от объявления о чрезвычайной ситуации? Через несколько дней ее снова отменят. Я не знаю, как решить проблему принципиально. Все еще думаю об Олимпиаде», — заявил Аксин.

«Это означает, что Олимпиада будет проходить в условиях чрезвычайного положения… Действия Японии по профилактике эпидемии являются ненадежными», — уверен один из пользователей.

Многие комментаторы обеспокоены тем, что предстоящие Олимпийские игры будут проходить в опасной атмосфере или вовсе будут снова отменены, что является крайне нежелательным и прискорбным для спортсменов, которые четыре года готовились к играм.