Чебоксары, 8 июля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Чебоксарах в микрорайоне Университет-2 планируется построить школу на 1,5 тыс. детей в рамках национального проекта «Образования». Об этом сообщил на своей странице в «Инстаграме» глава Чувашии Олег Николаев.

Instagram.com Скриншот со страницы главы Чувашии Олега Николаева в «Инстаграме»

По его словам, заявка на строительство школы в микрорайоне Университет-2 прошла конкурсный отбор Министерства просвещения России, с которым «в ближайшее время» подпишут соответствующее соглашение, и будет объявлен конкурс на определение подрядчика. Школа будет строиться в рамках национального проекта «Образование».

«Наш проект вошёл в топ-10 самых крупных — здесь смогут учиться 1500 детей. Бюджет на строительство и оснащение — около 2 млрд рублей», — написал Олег Николаев.

Напомним, микрорайон застраивает специализированный застройщик «ТУС». Строительство идёт на землях федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсовета, строитель Николай Угаслов заявил, что на развитие микрорайона Университет планируется получить более 300 млн рублей инфраструктурных облигаций.