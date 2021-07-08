Курган, 8 июля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Выпускник курганской школы № 22 Даниил Мерзляков сдал три государственных экзамена (ЕГЭ) на 299 баллов. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

Пресс-служба департамента образования и науки Курганской области Даниил Мерзляков

Даниил Мерзляков безошибочно сдал экзамены по русскому языку и истории, а на обществознании ему не хватило одного правильного ответа.

«Многие жалуются на дистанционку, а мне она помогла. Было больше времени на подготовку к экзаменам. ЕГЭ по всем предметам дались просто. Все задания были мне знакомы. Лишь одно задание по обществознанию вызвало сомнение, за которое мне и снизили один балл», — отметил Даниил.

Отмечается, что в Курганской области 100 баллов по ЕГЭ получили 30 выпускников. Стобалльниками по русскому языку стали 13 юных курганцев.