8 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:28 — REGNUM



Встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном Kremlin.ru

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян совершил свой первый зарубежный рабочий визит в Москву после проведённых досрочных парламентских выборов. В предыдущий раз он и президент России Владимир Путин встречались 7 апреля. Сейчас заявляется, что были обсуждены вопросы «армяно-российской стратегической повестки» и процесс реализации положений трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, а также перспективы «наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений».

Нынешний визит Пашиняна в Москву связан, конечно, с послевыборной ситуацией в Армении. Во время встречи с ним Путин повторил как данность то, что еще полгода назад было трудно себе даже представить. «Хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов, — сказал президент. — Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное — иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное». В то же время, как считают эксперты Carnegie Moscow Center, «результаты армянских парламентских выборов удивили всех и в самой Армении, и за рубежом». Несмотря на тяжелое поражение в карабахской войне Пашинян одержал сокрушительную победу. Его партия «Гражданский договор» набрала больше половины голосов — 54%, а блок его главного противника, экс-президента Армении Роберта Кочаряна — только 21%. Такого не ожидали даже армянские социологические службы, предвыборные опросы которых говорили о преимуществе Кочаряна или ничьей.

Избирательный участок в Армении. 20.06.2021 (сс) OSCE Parliamentary Assembly

В итоге Пашинян сохранил пост премьера и формирует свое правительство, имея конституционное большинство в парламенте. При этом еще в ходе избирательной кампании Баку намекал, что предпочел бы иметь дело с Пашиняном. Армянский избиратель принял такие правила игры, хотя многие эксперты фиксируют, что «в армянском обществе в целом царят настроения отчаяния и разочарования». В этом смысле победа премьера на выборах в принципиальном плане ничего не изменила, хотя в парламенте появилась оппозиция. В Москве это видят и понимают. Пашинян более предсказуемый, а его отношение к Москве «вынужденно максимально лояльное». Он обещает расширить сотрудничество с российскими интеграционными проектами, Евразийским союзом и ОДКБ, которые еще недавно критиковал за медлительность. Но главным вызовом, которого Пашиняну не избежать, станут переговоры с Азербайджаном, о чем, видимо, шла речь в разговоре с Путиным. Лидеру армян необходимы хоть какие-то маленькие победы, вроде освобождения очередной группы пленных, и создание позитивного политико-информационного фона для разблокирования коммуникационных коридоров и запуска запуске транзита товаров в Россию через Азербайджан. Тут дело о реализации мирного соглашения от 9 ноября прошлого года, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, а также дальнейших шагах по решению имеющихся в регионе проблем, как говорится в официальном сообщении Еревана, «в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе».

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным Kremlin.ru

На этих направлениях у сторон-подписантов нет особых претензий друг к другу. Хотя для перехода к практической реализации договоренностей по разблокированию коммуникационных коридоров необходимы новые мотивационные психологические условия, связанные с созданием у конфликтующих сторон политического доверия друг к другу. Второй момент, о котором пока не говорят громко, но который наверняка обсуждается, это возможность подписания между Ереваном и Баку широкого мирного соглашения, что невозможно сделать без определения или отношения сторон к статусу Нагорного Карабаха. Здесь все сложно. По всем признакам, Пашинян вряд ли заявится в Степанакерт, так как это «зона контроля российских миротворцев». При этом он продолжает подчеркивать «неопределенный статус региона» и будет продвигать на разных площадках мысль о необходимости сохранить армянский контроль над остатками Карабаха. Особую роль тут, очевидно, станет играть Франция, один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, возможно, США. Что касается Москвы, то она по-прежнему считает обсуждение статуса Нагорного Карабаха «несвоевременным». Остальное — детали.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

Азербайджанские эксперты спокойно отреагировали на визит Пашиняна в Москву, в ходе которого не планировалось подписание каких-либо документов, хотя армянское издание «Жоговурд» со ссылкой на свои источники, сообщало, что и. о. премьера намеревался обсудить с Путиным варианты размещения российских миротворцев на границе Армении и не исключал заключения формального соглашения по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным приезд армянского лидера в контексте продолжения общения между Москвой и Ереваном, обмена мнениями и поддержания динамики политического диалога, экономики, гуманитарной сферы и так далее. Так что Россия и Армения продолжают сверять часы для дальнейшего углубления отношений.