8 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 09:26 — REGNUM С 1880-х по 1990-е годы более 150 000 детей канадских аборигенов были вынуждены поступать в школы-интернаты для аборигенов, и по крайней мере 4100 детей умерли в школе. Некоторые выжившие вспоминали, что руководство интернатов доводило детей до самоубийств. Фильм об убийствах и издевательствах над детьми канадских аборигенов был показан на китайском телевидении.

Коренные народы Америки. Иллюстрация из шведской энциклопедии Nordisk familjebok. 1904

Китайские пользователи социальное сети Sina Weibo прокомментировали всплывшие подробности о системном расизме и дискриминации коренных жителей Канады, отметив, что эти люди с чего-то решили, что смеют обвинять Китай в «геноциде уйгуров», которого не было и нет.

«CCTV, то есть наши СМИ наконец-то взяли на себя инициативу!» — отметил выход фильма bodopoq93198.

«А если взять США, то у них убитых будет только больше… Интернат для аборигенов сам по себе является средством уничтожения культуры аборигенов, и это постоянная практика белых», — заявил «Мое сердце полно радости».

«Они клевещут на нас, что якобы мы делали то, что совершенно точно делали они сами!» — возмутился «Не будь плохим».

«Белые люди действительно грубые варвары, они захватывают земли, убивают и порабощают людей!», — заявил другой комментатор.

Школа-интернат для детей индейцев (сс) BiblioArchives. LibraryArchives from Canada

«Я думаю, что души наших китайцев более «светлокожи» и благородны, потому что мы не можем делать сознательно такие вещи. Они говорят о демократии, свободе, равенстве и братстве. Фактически они признают силу только в их сердцах. Наш Китай будет продолжать развиваться, превосходить их и злить этих лицемерных белых свиней», — гневно заявил Сяо Цинянь.

«Ну действительно хорошие «права человека», хорошая «свобода», «демократия», но их уже даже черти и демоны в аду стыдятся» — считает «Тыква Чэнь Хао».

«Я слышала, что белые американцы — это потомки преступников! Поэтому они хотели истребить коренное население!» — заметила Я Мияко.

«Эти жители Запада, которые рядятся в одежды демократии и равенства, на самом деле крайне лицемерны, злы и эгоистичны», — уверена «Маленькая леди».

Эскимосы из деревни Пангниртунг (сс) BiblioArchives. LibraryArchives from Canada

«Все дети имеют значение. Все расы имеют значение, все религии имеют значение. Если страна сильна, то сильны и люди. Нужно смотреть вглубь истории и усердно впитывать уроки. Нельзя позволить этой истории случиться с китайским народом!» — предостерег «Музи 2021».

«Как, имея такое лицо в плане прав человека, Запад может что-то говорить о других странах?» — возмутился Ван Мао.

«Американская собака и ее младший брат столько всего натворили сами, что теперь будут думать, что все такие же, как они, поэтому они должны сначала оклеветать других», — считает «У свиньи есть ребенок».

«Мы должны больше публиковать информации о том, как эти злые белые убивали коренных жителей. Крупнейшая террористическая организация в мире — это группа белых!» — заявила Бай Ай.

Учащиеся индейской школы-интерната Святой Анны в Форт-Олбани , Онтарио

Китайцы крайне остро воспринимают все новости, связанные с геноцидом и дискриминацией аборигенов Запада, поскольку именно этот самый Запад развязал информационно-психологическую войну против Китая, утверждая, что якобы китайцы устроили геноцид уйгурского населения Синьцзяна. И в качестве доказательств приводят существование в Китае «воспитательных школ», где перевоспитывают уйгуров, попавших под влияние террористической пропаганды (той самой пропаганды, которая активно поддерживается Западом).