Цинь Шихуан, 8 июля 2021, 09:26 — REGNUM С 1880-х по 1990-е годы более 150 000 детей канадских аборигенов были вынуждены поступать в школы-интернаты для аборигенов, и по крайней мере 4100 детей умерли в школе. Некоторые выжившие вспоминали, что руководство интернатов доводило детей до самоубийств. Фильм об убийствах и издевательствах над детьми канадских аборигенов был показан на китайском телевидении.
Китайские пользователи социальное сети Sina Weibo прокомментировали всплывшие подробности о системном расизме и дискриминации коренных жителей Канады, отметив, что эти люди с чего-то решили, что смеют обвинять Китай в «геноциде уйгуров», которого не было и нет.
«CCTV, то есть наши СМИ наконец-то взяли на себя инициативу!» — отметил выход фильма bodopoq93198.
«А если взять США, то у них убитых будет только больше… Интернат для аборигенов сам по себе является средством уничтожения культуры аборигенов, и это постоянная практика белых», — заявил «Мое сердце полно радости».
«Они клевещут на нас, что якобы мы делали то, что совершенно точно делали они сами!» — возмутился «Не будь плохим».
«Белые люди действительно грубые варвары, они захватывают земли, убивают и порабощают людей!», — заявил другой комментатор.
«Я думаю, что души наших китайцев более «светлокожи» и благородны, потому что мы не можем делать сознательно такие вещи. Они говорят о демократии, свободе, равенстве и братстве. Фактически они признают силу только в их сердцах. Наш Китай будет продолжать развиваться, превосходить их и злить этих лицемерных белых свиней», — гневно заявил Сяо Цинянь.
«Ну действительно хорошие «права человека», хорошая «свобода», «демократия», но их уже даже черти и демоны в аду стыдятся» — считает «Тыква Чэнь Хао».
«Я слышала, что белые американцы — это потомки преступников! Поэтому они хотели истребить коренное население!» — заметила Я Мияко.
«Эти жители Запада, которые рядятся в одежды демократии и равенства, на самом деле крайне лицемерны, злы и эгоистичны», — уверена «Маленькая леди».
«Все дети имеют значение. Все расы имеют значение, все религии имеют значение. Если страна сильна, то сильны и люди. Нужно смотреть вглубь истории и усердно впитывать уроки. Нельзя позволить этой истории случиться с китайским народом!» — предостерег «Музи 2021».
«Как, имея такое лицо в плане прав человека, Запад может что-то говорить о других странах?» — возмутился Ван Мао.
«Американская собака и ее младший брат столько всего натворили сами, что теперь будут думать, что все такие же, как они, поэтому они должны сначала оклеветать других», — считает «У свиньи есть ребенок».
«Мы должны больше публиковать информации о том, как эти злые белые убивали коренных жителей. Крупнейшая террористическая организация в мире — это группа белых!» — заявила Бай Ай.
Китайцы крайне остро воспринимают все новости, связанные с геноцидом и дискриминацией аборигенов Запада, поскольку именно этот самый Запад развязал информационно-психологическую войну против Китая, утверждая, что якобы китайцы устроили геноцид уйгурского населения Синьцзяна. И в качестве доказательств приводят существование в Китае «воспитательных школ», где перевоспитывают уйгуров, попавших под влияние террористической пропаганды (той самой пропаганды, которая активно поддерживается Западом).