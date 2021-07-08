Цинь Шихуан, 8 июля 2021, 09:26 — REGNUM С 1880-х по 1990-е годы более 150 000 детей канадских аборигенов были вынуждены поступать в школы-интернаты для аборигенов, и по крайней мере 4100 детей умерли в школе. Некоторые выжившие вспоминали, что руководство интернатов доводило детей до самоубийств. Фильм об убийствах и издевательствах над детьми канадских аборигенов был показан на китайском телевидении.

Коренные народы Америки. Иллюстрация из шведской энциклопедии Nordisk familjebok. 1904
Коренные народы Америки. Иллюстрация из шведской энциклопедии Nordisk familjebok. 1904

Китайские пользователи социальное сети Sina Weibo прокомментировали всплывшие подробности о системном расизме и дискриминации коренных жителей Канады, отметив, что эти люди с чего-то решили, что смеют обвинять Китай в «геноциде уйгуров», которого не было и нет.

«CCTV, то есть наши СМИ наконец-то взяли на себя инициативу!» — отметил выход фильма bodopoq93198.

«А если взять США, то у них убитых будет только больше… Интернат для аборигенов сам по себе является средством уничтожения культуры аборигенов, и это постоянная практика белых», — заявил «Мое сердце полно радости».

«Они клевещут на нас, что якобы мы делали то, что совершенно точно делали они сами!» — возмутился «Не будь плохим».

«Белые люди действительно грубые варвары, они захватывают земли, убивают и порабощают людей!», — заявил другой комментатор.

Школа-интернат для детей индейцев
Школа-интернат для детей индейцев
(сс) BiblioArchives. LibraryArchives from Canada

«Я думаю, что души наших китайцев более «светлокожи» и благородны, потому что мы не можем делать сознательно такие вещи. Они говорят о демократии, свободе, равенстве и братстве. Фактически они признают силу только в их сердцах. Наш Китай будет продолжать развиваться, превосходить их и злить этих лицемерных белых свиней», — гневно заявил Сяо Цинянь.

«Ну действительно хорошие «права человека», хорошая «свобода», «демократия», но их уже даже черти и демоны в аду стыдятся» — считает «Тыква Чэнь Хао».

«Я слышала, что белые американцы — это потомки преступников! Поэтому они хотели истребить коренное население!» — заметила Я Мияко.

«Эти жители Запада, которые рядятся в одежды демократии и равенства, на самом деле крайне лицемерны, злы и эгоистичны», — уверена «Маленькая леди».

Эскимосы из деревни Пангниртунг
Эскимосы из деревни Пангниртунг
(сс) BiblioArchives. LibraryArchives from Canada

«Все дети имеют значение. Все расы имеют значение, все религии имеют значение. Если страна сильна, то сильны и люди. Нужно смотреть вглубь истории и усердно впитывать уроки. Нельзя позволить этой истории случиться с китайским народом!» — предостерег «Музи 2021».

«Как, имея такое лицо в плане прав человека, Запад может что-то говорить о других странах?» — возмутился Ван Мао.

«Американская собака и ее младший брат столько всего натворили сами, что теперь будут думать, что все такие же, как они, поэтому они должны сначала оклеветать других», — считает «У свиньи есть ребенок».

«Мы должны больше публиковать информации о том, как эти злые белые убивали коренных жителей. Крупнейшая террористическая организация в мире — это группа белых!» — заявила Бай Ай.

Учащиеся индейской школы-интерната Святой Анны в Форт-Олбани , Онтарио
Учащиеся индейской школы-интерната Святой Анны в Форт-Олбани , Онтарио

Китайцы крайне остро воспринимают все новости, связанные с геноцидом и дискриминацией аборигенов Запада, поскольку именно этот самый Запад развязал информационно-психологическую войну против Китая, утверждая, что якобы китайцы устроили геноцид уйгурского населения Синьцзяна. И в качестве доказательств приводят существование в Китае «воспитательных школ», где перевоспитывают уйгуров, попавших под влияние террористической пропаганды (той самой пропаганды, которая активно поддерживается Западом).