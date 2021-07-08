Владивосток, , 06:32 — REGNUM Соединенные Штаты выводят свои войска из Афганистана, так как их миссия оказалось провальной, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

«США не просто выводят свои войска из Афганистана — они выводят их, де-факто признав провал своей миссии», — заявил он.

Лавров добавил, что в связи с выводом военного контингента НАТО из Афганистана в регионе возрастает угроза террористической активности. По мнению главы российского МИД, афганские власти не спешат создавать переходное правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия может задействовать военную базу в Таджикистане для защиты своих союзников от угроз с афганской территории. Он добавил, что Москва внимательно следит за обстановкой в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров допустил использование базы РФ в Таджикистане для защиты союзников