Курган, , 06:27 — REGNUM В Кургане избран новый глава города. Депутаты Курганской городской думы избрали мэром столицы Зауралья Елену Ситникову, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ранее Елена Ситникова занимала должность заместителя главы города, затем исполняла обязанности мэра.

Конкуренцию на выборах ей составил депутат Курганской городской думы Роман Сергеечев. За Ситникову проголосовали 19 из 23 депутатов Курганской городской думы.

Отмечается, что Елена Ситникова свыше 23 лет проработала в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Она окончила Курганский государственный университет по двум специализациям — «филология» и «юриспруденция». Елена Ситникова стала первой женщиной-мэром в Кургане.

Напомним, прежний глава Кургана Андрей Потапов ушёл в отставку по собственному желанию в середине мая 2021 года.