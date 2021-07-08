Владивосток, , 06:09 — REGNUM Конкретного ответа от американских властей на предложение РФ серьёзно заняться проблемой киберпреступлений пока нет, сказал глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления в ДВФУ во Владивостоке 8 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нас постоянно обвиняют, что мы хакерствуем, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран, но на наши многочисленные предложения всерьёз заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы, заниматься реальными сложностями, пока конкретного ответа нет», — сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров выступая 8 июля с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» во Владивостоке, сказал, что «было бы неплохо» подписать мирный договор между России и Японией.