Чебоксары, 8 июля, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Чебоксарах правоохранительные органы проводят проверку по факту возгорания автобуса с пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru Автобус сгорел полностью

ЧП произошло 7 июля около 17 часов в Чебоксарах на Московском проспекте около остановки общественного транспорта «Проектный институт». В ведомстве отмечают, что загорелся автобус № 26, в салоне которого на момент происшествия находились 30 пассажиров. Все они были эвакуированы, пострадавших нет.

Пожар ликвидировали прибывшие брандмейстеры.

«Автобус выгорел практически полностью», — говорят в прокуратуре.

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении экспертиз.

По данному факту проводится проверка на предмет наличия признаков состава преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Моргаушском районе Чувашии вынесен приговор бывшему водителю школьного автобуса, которому инкриминировали совершение аварии с двумя погибшими. Ему назначено 2,5 года поселения.

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