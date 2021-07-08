Нью-Йорк, США, , 05:50 — REGNUM Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, во всем мире превысило 4 млн человек, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в официальном обращении.

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«Сегодня в мире поставлен еще один печальный рекорд в рамках пандемии COVID-19. Из-за этого вируса погибли уже четыре миллиона человек», — заявил он.

Генсекретарь ООН добавил, что при стремительном распространении инфекции начали появляться новые штаммы коронавируса. Он также призвал создать чрезвычайную группу для проведения глобальной вакцинации. По мнению Гутерриша, в нее должны войти все страны-производители вакцин против коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 4 000 269 человек. Заразились SARS-CoV-2 более 185 млн человек по всему миру.