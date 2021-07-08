Владивосток, , 05:51 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступая 8 июля с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в ДВФУ во Владивостоке, сказал, что «было бы неплохо» подписать мирный договор между России и Японией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Японские коллеги всегда говорят о желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует, но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД не раз акцентировал, что если Япония захочет заключить мирный договор с Россией, то в Токио должны признать российский суверенитет над южной частью Курильских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия намерена способствовать увеличению турпотока в страны Азиатско — Тихоокеанского региона с учетом эпидобстановки по коронавирусу, сказал в ходе лекции «Международная деятельность России для развития российских регионов» на острове Русский в ДВФУ 8 июля глава МИД Сергей Лавров.