Владивосток, , 05:30 — REGNUM Россия намерена способствовать увеличению турпотока в страны Азиатско — Тихоокеанского региона с учетом эпидобстановки по коронавирусу, сказал в ходе лекции «Международная деятельность России для развития российских регионов» на острове Русский в ДВФУ 8 июля глава МИД Сергей Лавров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет»

Читайте также: Лавров не исключает провокации Запада в РФ перед выборами в Госдуму

«Выступаем за принятие дополнительных мер по возобновлению и расширению регионального сотрудничества в сфере туризма по мере стабилизации обстановки, будем способствовать возвращению турпотоков к высоким допандемическим уровням и дальнейшему наращиванию этих потоков», — заверил министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попытки Запада расшатать ситуацию в России.