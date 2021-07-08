Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Металлический забор, установленный после штурма Конгресса США по периметру здания, начнут демонтировать с 9 июня. Об этом 7 июля сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление полиции Капитолия.

В документе отмечается, что работы по демонтажу займут от двух до трех дней. Вместе с тем в полиции Капитолия предупредили, что в случае новых беспорядков заграждения могут появиться вновь.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля The Hill, со ссылкой на минюст США, распространило информацию от том, что американские власти предъявили обвинения в общей сложности 535 участникам беспорядков у здания Конгресса, произошедших 6 января.

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