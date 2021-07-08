Токио, , 05:14 — REGNUM Власти Японии вводят ряд новых ограничений для Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, передает телеканал NHK.

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По его словам, ограничения будут действовать на время режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля по 22 августа. В частности, в городе ограничат максимальное число участников массовых мероприятий.

«Мы вводим лимит в 5 тыс. человек при максимальных 50% заполняемости объектов, где будут проводиться массовые мероприятия», — заявил Нисимура.

Также владельцев ресторанов и кафе призвали прекратить продажу алкоголя для посетителей. Кроме того, предприятиям общественного питания предложили прекращать работу в 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии решили ввести режим ЧС в Токио из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией. В городе продолжает расти заболеваемость COVID-19, а также выявлен штамм коронавируса «Дельта».

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