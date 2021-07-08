Порт-о-Пренс, , 04:19 — REGNUM Четверых наемников, подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, ликвидировали полицейские, заявил глава гаитянской полиции Леон Шарль в эфире государственного телевидения.

«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа неизвестных совершила нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате атаки глава государства скончался от полученных ранений. В стране ввели режим военного положения из-за смерти президента Гаити.

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