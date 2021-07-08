Кейптаун, , 04:04 — REGNUM Бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зуму поместили под арест, сообщает пресс-служба полиции ЮАР.

«Его арестовали после истечения срока добровольной явки», — заявили в полиции.

Информацию об аресте также подтвердили и официальные представители Зумы. Ранее суд постановил, что экс-президент ЮАР в течение пяти дней должен явиться для отбытия заключения сроком в 15 месяцев. В полиции добавили, что Зума в настоящее время уже находится в исправительном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил экс-президента ЮАР Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюремного заключения. Его обвинили в невыполнении предписаний конституционного суда республики, согласно которому Зума должен был дать показания в рамках расследования дела о захвате государства.

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