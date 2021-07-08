Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза является отвратительным поступком, заявил президент США Джо Байден в официальном обращении, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы шокированы и расстроены известиями об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди в Гаити», — заявил он.

Байден выступил с осуждением убийства главы Гаити. Он также пообещал оказать стране любую поддержку, которая поможет укрепить безопасность в государстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате атаки погиб глава государства и его супруга. В Гаити ввели военное положение в связи с убийством президента страны.

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