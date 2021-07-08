Порт-о-Пренс, , 02:11 — REGNUM Всеобщие выборы в Гаити, назначенные на 26 сентября, пройдут по утвержденному графику. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф, 7 июля сообщили в его пресс-службе.

Свое заявление глава правительства сделал в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пообещав тому наладить диалог с оппозицией и другими политическими силами республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель написал в своем Twitter о том, что ЕС осуждает убийство гаитянского президента Жовенеля Моиза и выражает соболезнования его родственникам, а также жителям Гаити. Моиз был убит в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля.

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