Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс собирался создать свою ЧВК на Украине, сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что в июне 2020 года Принс собирался создать ЧВК, в которую вошли бы участники боевых действий в Донбассе против ДНР и ЛНР. Он также хотел построить на Украине завод по производству боеприпасов, а такие создать авиакорпорацию из уже действующих на украинской территории предприятий. По его замыслу, этот «консорциум мог бы конкурировать с компаниями вроде Boeing и Airbus».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года минюст США рассматривал возможность предъявления обвинений основателю ЧВК Blackwater Эрику Принсу за торговлю оружием, а также за дачу ложных показаний.