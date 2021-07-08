Анкара, , 01:34 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 8 июля прибыл в Финляндию после официального визита в Литву. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Чавушоглу прибыл в столицу Финляндии Хельсинки после визита в столицу Литвы Вильнюс, где он принял участие на 4-й конференции по проведению реформ на Украине.

«Мы прибыли в Хельсинки для обсуждения состояния наших двусторонних отношений и региональных вопросов», — отметил Чавушоглу в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, 7 июля, в Вильнюсе собрались дипломаты США, стран-членов ЕС и других европейских стран, чтобы обсудить прогресс Украины в проведении реформ.