Белград, , 01:33 — REGNUM Главный переговорщик Белграда и директор управления по делам Косово и Метохии Петр Петкович 7 июля встретился в Брюсселе со специальным представителем ЕС Мирославом Лайчаком. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«После вчерашней встречи с косовской делегацией сегодня утром я провёл полезную дискуссию с Петром Петковичем, главным переговорщиком Сербии. Позже я собираюсь встретиться с обеими сторонами, чтобы обсудить текущие вопросы и подготовку к следующей встрече лидеров», — написал Лайчак.

Перед сегодняшним совещанием на экспертном уровне Петкович объявил, что Белград будет настаивать на формировании ассоциации сербских муниципалитетов в первую очередь, и что сегодня также будут обсуждаться вопросы о пропавших без вести, свободе передвижения и энергетике.