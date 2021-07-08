Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Поддержать курс реформ на Украине и помочь с привлечением инвестиций в эту страну пообещал первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, сообщили 7 июля в пресс-службе американского ведомства.

Адейемо встретился с министром финансов Украины Сергеем Марченко и заверил его в том, что США останутся важным партнером Украины. Американский чиновник пообещал содействовать проводимым Киевом реформам, чтобы «сделать экономику страны конкурентоспособной и устойчивой, а также помочь в привлечении инвестиций».

Напомним, Украина планирует получить второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках кредитной программы на общую сумму порядка $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 поступил в распоряжение киевских властей в июне 2021 года.

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